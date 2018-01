Højsæson for rotter: Sådan holder du de ubudne gæster væk

Ifølge den tekniske chef fra skadedyrs-firmaet Rentokil har antallet af rotteanmeldelser været voldsomt stigende.

De er ikke til at få øje på, men bitte små fodspor på noget mel afslører, at rotterne har indtaget Øster Hæsinge Forsamlinghus i Faaborg.

Det er unormalt, at der er så mange Claus Shultz, teknisk chef, Rentokil

- Der har vi dem, de små skiderikker, siger Anders Hansen, mens han peger på fodspor, der ses på melen, som er fordelt forskellige steder i forsamlingshuset.

Anders Hansen, der er bestyrelsesmedlem i foreningen, føler sig utryg på grund af de ubudne gæster.

- Man ved, at der er rotter her. Så jeg føler, at der sidder en rotte og glor på en, men de kommer ikke frem, så længe vi er her, siger han og fortsætter.

- Det er rigtig trist, og det er også ubehageligt at have de kryb her.

Forsamlingshuset er i samarbejde med et skadedyrsbekæmpelses-firma ved at få skræmt rotterne væk. Der er både sat flere rottefælder op, og mel er smurt på gulvet for at kunne spore, hvor rotterne bevæger sig.

Voldsom stigning i antallet af rotteanmeldelser

Men de er ikke de eneste, der muligvis får besøg fra de ubudne gæster. Ifølge tekniskchef hos skadedyrsbekæmpelsesfirmaet Rentokil har der været en voldsom stigning i antallet af rotteanmeldelser.

- Det er altid sådan, at når det er sommer, så lever mange af dem ude i det fri, men når kulden kommer, går de ind. Men det er unormalt, at der er så mange, siger Claus Shultz, som er teknisk chef hos skadedyrsbekæmpelses-firmaet Rentokil.

Ifølge den tekniske chef er der flere faktorer, der kan forklare stigningen.

- Har man haft nogle milde vintre i træk, så kan vi se, at der komme flere rotter. Efterhånden er der en lovgivning, som går ud på, at vi ikke længere må bruge gift, og det har måske også gjort, at rottebestanden er på vej op af.

Herunder kan du læse, hvad du kan gøre for at undgå at få besøg af de ubudne gæster.

Det kan du gøre for at slippe for rotterne. Rotterne kan lide meget varme steder, hvor der også er noget at spise. Derfor er det vigtigt, at maden ikke ligger frit fremme.

Man skal undgå at give for meget mad til fuglene. Når der ligger rester udenfor, lokker det rotterne til huset.

Det er vigtigt ikke at have mad i udehuset eller i skuret eller sørge for, at det ligger i en form for beholder, hvor rotterne ikke kan kan få adgang til.

Hvis man er uheldig og får rotterne på visit alligevel, skal kommunen kontaktes, og de vil så sørge for at hjælpe hustanden med at komme af med rotterne. Kilde: Skadedyrsbekæmpelses-firmaet Rentokil