Højteknologisk brandbil skal øge sikkerheden på Storebæltsbroen

Sund & Bælt har investeret i en ny brandbil, der skal gøre det nemmere at slukke lastbilbrande samt lettere at komme til brandskader på Storebæltsbroen.

Det skal øge sikkerheden for de mange trafikanter, der dagligt tager turen over Storebæltsbroen.

- En lastbilbrand er en kompliceret størrelse at håndtere på en bro. Dels er det en stopklods for trafikken, som ikke kan ledes en anden vej. Men det handler i høj grad også om at beskytte hængebroens kabler mod brandskader, så vi sikrer, at bæreevnen ikke bliver påvirket, siger Kim Agersø Nielsen, teknisk chef i Sund & Bælt med ansvar for konstruktioner og anlæg i en pressemeddelelse.

Udstyret med en 14 meter lang bom kan den nye brandbil på Storebæltsbroen bekæmpe lastbilbrande langt mere effektivt fra alle vinkler. Foto: Sund & Bælt

Den nye brandbil er udstyret med en 14 meter lang bom, som har monteret en fjernstyret vandkanon i toppen, der kan sprøjte vand ind fra broens yderside og nå svært tilgængelige og kritiske steder. Samtidig kan bommen også bruges til at bjærge biler og mindre varevogne, så de ikke er i vejen for trafikken.

20 år gammel lastbil parkeres

Den nye højteknologiske brandbil har plads til tre gange så meget vand som dens forgænger, altså 6.000 liter. Og når forgængeren parkerer sig endeligt i garagen, afslutter den 20 års tjeneste på Storebæltsbroen.

Den ny brandbil kommer til at indgå i beredskabet for Storebæltsforbindelsen, som sker i samarbejde med blandt andet Slagelse Brand og Redning. Brandbilen er bestilt og forventes at blive leveret til efteråret 2020.

Den specialdesignede brandbil er et vigtigt led i at brandsikre Storebæltsbroen. Foto: Sund & Bælt