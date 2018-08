Hønen mistede hovedet og blev til nuggets: Oliver godkender madlejr

Fem dages madlejr på Helnæs lakker mod enden. Her har børn i fem dage tilberedt deres egen mad - fra hønen klukkede, til den blev spist som nuggets.

Dagens menu vises frem, mens den stadig klukker. I armene holder madguide Lars-Henrik Christensen en rød høne med en mægtig, farvestrålende kam.

- Nu går jeg over og hugger hoved af den, bedyrer han.

Elever fra Ulbjerg og Skals Skole er på madlejr med Arla Fonden på Helnæs på Sydfyn. I fem dage skal de lære, at mad ikke bare er noget, man hiver op ad køledisken.

- De arbejder med at lave alle deres måltider, de kigger på råvarer og smager nye ting og kombinerer smage, siger Sanne Vinther, direktør i Arla Fonden.

Død høne eller kamuflagehat

Fredag rejser drengene Magnus Frede Vandsø Hoejgaard og Oliver Møller Kjeldgaard Trans hjem igen. Men inden da skal den før så livlige høne forvandles til nuggets, hotwings, spredes over en pizza og vendes i en nuddelret.

Og en død høne kan godt ligne noget andet end mad i et barns anskuelse. Måske lidt en hat - en kamuflagehat, vel at mærke - som den hænger der helt slap og død.

01:00 Først nussede de med hønen, så mistede den hønen, og siden overværede eleverne parteringen af aftensmaden. Video: Katrine Vendelbo Luk video

- Vi har lært, at vi skal smage på lidt forskellige ting, og at man kan gøre næsten alt mad bedre, end det allerede er, siger Magnus Frede Vandsø Hoejgaard.

Hønen parteres, vingen knækkes af, og de sidste æg pilles ud, inden hønen i mere mundrette stykker ryger videre til køkkenet.

Menuer med fjerkræ

Foran ovne og komfurer skal drengene lave hver deres bud på en ret med kylling.

Nudler, pizza, nuggets og hotwings. Fire fjerkræsmenuer der nu skal fortæres af de unge kokke.

- Det er skønt at se, hvordan de i mandags var rimelig nervøse for, hvad det her var for noget. Nu er det blevet torsdag, og nu er de helt fortrolige med knive, røremaskiner og smage. Nu udforsker de og får middagen til at blive til noget flot, siger madguiden Lars-Henrik Christensen.

Ved middagsbordet er kamuflagehatten og retterne mere end godkendt.

- Nuggetsene er i hvert fald godkendt. Det er pommes fritene også. Og hotwingsene er gode, siger Oliver, inden han slikker barbecue af fingrene og former et O.K-tegn med fingrene.

