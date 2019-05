Hønge blæser på 19.500 vælgere og satser på Christiansborg

Karsten Hønge skulle egentlig bare have hjulpet Margrete Auken, SF’s spidskandidat til Europa-Parlamentet, til at opnå et godt valg. Men søndag fik SF så stor opbakning fra vælgerne, at partiet nu får to mandater i Europa-Parlamentet.

Læs også Mens stemmerne tælles op: Formand håber, Hønge misser EP-valg

SF’s spidskandidat, Margrete Auken, blev den helt store stemmesluger for SF. Den 74-årige politiker, der har siddet i Europa-Parlamentet siden 2004, fik 199.522 stemmer. Det er tredjeflest af alle kandidater - kun overgået af Morten Løkkegaard og Søren Gade fra Venstre.

Langt mere spændende har det været, hvem der skulle følge Margrete Auken til Bruxelles. Mandagens optælling af de personlige stemmer viste hurtigt, at det andet SF-mandat ville gå til enten Karsten Hønge eller Kira Marie Peter-Hansen.

Takker nej til Europa-Parlamentet

Efter optællingen står det dog klart, at Karsten Hønge vandt den duel, da han har fået 19.687 personlige stemmer. Kira Marie Peter-Hansen fik 15.765 personlige stemmer.

Derfor stod Karsten Hønge og SF i et dilemma, da Hønge også stiller op til folketingsvalget den 5. juni. Siden europaparlamentsvalget i 2004 har det nemlig ikke været tilladt for medlemmer af Europa-Parlamentet samtidig at være medlemmer af et nationalt parlament, og derfor har Hønge og SF måtte træffe en beslutning om fynboens politiske fremtid.

Derfor har Karsten Hønge mandag aften besluttet at takke nej til pladsen i Europa-Parlamentet, som i stedet går til partikollegaen Kira Marie Peter-Hansen.

Karsten Hønge siger til TV 2/Fyn, at det ikke var en nem beslutning at træffe, og derfor forstår han godt, hvis nogle af vælgerne er skuffede over beslutningen.

- Jeg kan faktisk godt forstå, hvis nogen knurrer af det og siger: "Det der, det får du sgu ikke topkarakter for, Hønge. Det skulle du have gjort på en anden måde." Det kan jeg faktisk sagtens forstå, siger Karsten Hønge.

Beslutningen betyder samtidig, at Karsten Hønge stadig er SF's spidskandidat på Fyn til folketingsvalget den 5. juni. Hvis han havde takket ja til pladsen i Bruxelles, havde Line Mørk overtaget pladsen som SF's spidskandidat på Fyn.