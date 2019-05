Hønge frygter ikke folketingsvalg efter dobbeltvalgsfadæse

- Jeg forstår faktisk fuldt, og jeg accepterer fuldt ud den vrede eller skuffelse, der kan være over det. Der findes faktisk kun et ord for det fra min side af. Og det er undskyld. Det er simpelthen ikke håndteret godt nok det her.

Sådan siger Karsten Hønge om sin beslutning om at frasige sig i medlemskab til Europa-Parlamentet for istedet at satse på endnu en periode i Folketinget.

Men til trods for frustrerede vælgere, frygter SF-profilen ikke for det kommende Folketingsvalg.

- Det er simpelthen idiotisk svaret af mig. Så er den bare ikke længere. Det beklager jeg. Karsten Hønge, SF

- Vælgerne får smæk for skillingen. Det gør de vælgere, der stemte på mig, også. Uanset de fejl jeg har begået undervejs, får de smæk for skillingen, for de går til at trække Europa og Danmark i en mere rød og mere grøn retning. Det kommer også til at gælde ved folketingsvalget, siger han.

Han fortryder sine tidligere udtalelser, der har skabt tvivl om, hvorvidt det var Folketinget eller Europa-Parlamentet, han helst ville sidde i.

- Det er simpelthen idiotisk svaret af mig. Så er den bare ikke længere. Det beklager jeg.

Kritik fra flere fløje

Radikale Venstres Morten Helveg og Dansk Folkepartis Peter Skaarup er blandt dem, der har kritiseret Karsten Hønges beslutning.

- Karsten Hønge skal trække sit kandidatur til folketingsvalget og tage imod valget til Europa-Parlamentet, som han er valgt til af vælgerne, har Peter Skaarup blandt andet sagt til TV 2/Fyn.

Karsten Hønge fik til europaparlamentsvalget 19.687 personlige stemmer, men frasagde sig altså sin plads til Kira Marie Peter-Hansen, der med 15.765 personlige stemmer var den af SF's kandidater, der fik tredjeflest stemmer.

Ligesom Peter Skaarup mener Morten Helveg, at Karsten Hønge bør trække sig sit kandidatur til Folketinget. Den kritik giver Karsten Hønge dog ikke meget for.

- Helt ærligt. Nu er jeg jo ikke Sherlock Holmes. Men mon ikke alle seerne derude kan regne ud, hvad motivet er for det her. De vilde dyr slås på savannen. Der er valgkamp, og her er der så to partier, der mener, de kan gå på strandhugst og skrabe vælgere til sig. Altså vorherre bevares, siger han.

Mener ikke vælgere er blevet snydt

Karsten Hønge, der er opstillet i Fyns Storkreds har også mødt kritik fra Pia Kjærsgaard (DF) og Rasmus Helveg (RV), der begge har kritiseret hans beslutning om at frasige sig sit EU-mandat.

- At to andre partier, mens vi slås på savannen, mener, at det kunne være rigtig rart at hive nogle SF-vælgere over. Den kan vi godt regne ud, hvad der stikker bag den, ikke?

Tirsdag aften skrev Karsten Hønge et opslag på sin Facebook-profil, hvor han ligeledes undskyldte sine uklare meldinger over for vælgerne. Han mener dog ikke, han har snydt nogen med sit dobbeltkandidatur.

- Jeg siger bestemt ikke, jeg har snydt vælgerne. Jeg siger, jeg har opført mig idiotisk ved ikke at være klar i mine meldinger.

