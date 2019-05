Hønge går til dobbeltvalg - vil slet ikke vælges til EU

Da Lars Løkke Rasmussen tirsdag udskrev valg, skulle de fleste folketingskandidater hurtigt ud af starthullerne, fordi det var startskuddet for en valgkamp. Men for en enkelt fynsk folketingskandidat var valgkampen allerede startet, da plakaterne til europaparlamentsvalget blev hængt op.

Jeg har deltaget i mange valg i mit liv, hvor målet ikke var, at jeg selv skulle vælges. Karsten Hønge, folketingskandidat, SF

Karsten Hønge fra SF stiller nemlig ikke kun op til ét valg. Han spiller på to heste og stiller både op til europaparlamentsvalget, som nummer to på SF's liste, og til folketingsvalget, som spidskandidat.

Men SF-kandidaten er ikke i tvivl om, hvad han prioriterer:

- Jeg er spidskandidat til Folketinget, og det er min førsteprioritet, siger han til TV 2/Fyn.

Er det grådighed?

Karsten Hønge ser ikke selv noget problem med hans dobbeltkandidatur. Alligevel kritiseres det af en del politikere fra de andre partier.

Han har kritiseret, at nogle af vores folketingsmedlemmer også sidder i byrådet. Det han gør her, det er mange gange værre. Alex Ahrendtsen, folketingskandidat, Dansk Folkeparti

- Det kan da godt være, at der er nogle vælgere, som gerne vil vide om den stemme, de sætter på ham til europaparlamentsvalget, om den så i værste fald bliver trukket tilbage. Så på en eller anden måde synes jeg lidt, at det er noget rod, siger Mai Mercado, der er folketingskandidat for Konservative.

Også Dansk Folkepartis Alex Ahrendtsen mener, at det er forkert af SF-kandidaten at spille på to heste.

- Jeg synes, det er lidt grådigt. Altså jeg har spekuleret på om det skyldes, at Margrete Auken på et eller andet tidspunkt efter valget så trækker sig, og så er han stedfortræder og kan tage over, siger folketingskandidaten fra Dansk Folkeparti og fortsætter:

- Karsten Hønge har jo været rigtig grov over for Dansk Folkeparti, fordi han har kritiseret, at nogle af vores folketingsmedlemmer også sidder i byrådet. Det han gør her, det er mange gange værre.

Men Karsten Hønge selv mener ikke, at han er grådig.

- Det handler jo ikke om grådighed, fordi man jo ikke kan have to mandater, siger han.

Man kan kun sidde et sted

Hvis Karsten Hønge skulle gå hen og blive valgt til både Folketinget og til Europarlamentet, må og kan han kun sidde et sted.

Han regner da heller ikke med at blive valgt til Europaparlamentet, men går i stedet benhårdt efter Folketingsvalget, hvor han er spidskandidat.

- Jeg har deltaget i mange valg i mit liv, hvor målet ikke var, at jeg selv skulle vælges, fortæller Karsten Hønge.

Men er det ikke vælgerbedrag, at man har sit navn på begge stemmesedler, når man ikke kan sidde begge steder?

- Der er 135, der stiller op til EU-valget, og der skal altså vælges 14. Demokrati er meget andet og meget mere end det at blive valgt. Demokrati er en proces, en samtale og en debat. Jeg kan bidrage fra den plads, jeg nu har. Det er jo ikke alle, der stiller op, der siger: "Jeg stiller op for at blive valgt", siger SF-kandidaten.

Hvorfor skal dit navn så overhovedet stå på listen, hvis du alligevel ikke vil vælges?

- Det er, fordi demokrati er så meget mere og vigtigere, svarer Karsten Hønge.

Hjælperytter for SF-bedstemoderen

Den, der ender på podiet nede i Paris, ender der kun, fordi der er en masse hjælperyttere. Og jeg er en af de hjælperyttere, der skal sikre, at Margrete Auken kommer på podiet i Bruxelles. Karsten Hønge, folketingskandidat, SF

Karsten Hønge er ikke den øverste på SF-listen og dermed heller ikke førsteprioriteten for partiet til Europaparlamentsvalget. Men ifølge ham selv skal der i den grad hives stemmer hjem, så partiet overhovet kan få en plads i EU.

- Hvis du lader det blive mellem os to, så er det jo en sejr, at vi bevarer vores ene mandat. Og det ene mandat vindes selvfølgelig af bedstemoderen med slav i, og det er Margrete Auken, siger Karsten Hønge.

Han ser i stedet sig selv som en form for hjælperytter til Margrete Auken, der står øverst på SF-listen til Europaparlamentet.

- Jeg tænker på mig selv som en hjælperytter ligesom til Tour de France. Den, der ender på podiet nede i Paris, ender der kun, fordi der er en masse hjælperyttere. Og jeg er en af de hjælperyttere, der skal sikre, at Margrete Auken kommer på podiet i Bruxelles, fortæller Karsten Hønge.

