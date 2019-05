Måling: Hønge står til at få mandat i EU-Parlamentet

SF står til at gå fra et mandat til to mandater i EU-Parlamentet. Det viser de første valgstedsmålinger fra DR og TV2.

Hos DR står partiet til at få 13 procent af stemmerne, mens det hos TV2 står til 11,5 procent af stemmerne.

Valgstedsmålingerne bliver udarbejdet på baggrund af interviews ved valgstederne.

Målingen betyder, at Karsten Hønge (SF) står til at blive valgt ind, da han er nummer to på SF's valgliste. Det er imidlertid ikke sikkert, at han ender med at få den ekstra plads.

Karsten Hønge er nemlig også kandidat ved folketingsvalget. Dermed kan det betyde, at han og partiet skal beslutte, hvilken plads han skal besidde fremover, såfremt han også bliver valgt ind i Folketinget.

Det er ikke tilladt at være medlem af både Europa-Parlamentet og Folketinget.

- Det er fantastisk, hvis tallene holder. SF bliver belønnet, fordi vælgerne og medlemmerne kan genkende partiets politik, siger Karsten Hønge til TV 2/Fyn.

Margrete Auken er nummer et på partiets liste.

Om Karsten Hønge også vil indtage sin forventede plads i Bruxelles eller satse på det kommende folketingsvalg, vil han først melde ud mandag aften, når de personlige stemmer er talt op.

- Helt ærligt, så er det et dilemma vi ikke havde forudset, og i morgen vil jeg fortsætte min valgkamp op til folketingsvalget og sætte de sidste plakater op, siger Hønge.

Karsten Hønge fortalte kort før stemmelokalerne lukkede, at han faktisk ikke havde stemt på sig selv. Han havde i stedet stemt på partiet.