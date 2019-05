Hønge til Bruxelles kan sende Line Mørk i Folketinget

SF fik søndag et flot valg til Europa-Parlamentet, da partiet med 13,2 procent af stemmerne fordoblede mandatantallet til to.

Det første SF-mandat går til Margrethe Auken, og det er endnu usikkert, om det andet går til Karsten Hønge.

Men ender han i Bruxelles og ikke i Folketinget, hvor han sidder nu, kan det sende Hønges fynske partifælle Line Mørk meget tæt på en af de 179 pladser i Folketinget efter valget den 5. juni, fordi hun så bliver partiets fynske spidskandidat.

- Nu må vi se. Vi ved jo reelt set stadigvæk ikke, om det er Karsten Hønge, der faktisk får det andet mandat, vi står til. Så indtil vi ved det, så er der grænser for, hvor meget jeg kommer til at stå med armene over hovedet over andet, end at vi har et helt fantastisk valg, siger Line Mørk.

Ved valget til Europa-Parlamentet i 2014 fik SF 10,9 procent af stemmerne. Ved søndagens valg fik de 13,2 procent. Fremgangen fordobler antallet af SF-mandater.

Hønge: Et dilemma

En prognose fra TV 2 tidligt mandag morgen viser, at det sidste mandat formentlig går til Kira Marie Peter-Hansen eller Karsten Hønge.

Karsten Hønge stiller både op til Europa-Parlamentet og det kommende folketingsvalg - men kan kun komme ind et af stederne ifølge reglerne. Hvis han får det andet mandag, er det op til partiets ledelse at beslutte, om Karsten Hønge skal til Bruxelles eller om han skal i Folketinget – hvis han opnår genvalg 5. juni.

Selv ved han endnu ikke, hvad han faktisk vil foretrække.

- Jeg kan ikke skjule, at det er en overraskelse og et dilemma. Men det er da et positivt dilemma og en positiv overraskelse. Vi er taknemmelige og glade, men nu skal vi lige vende situationen og se hvad vi gør, siger Karsten Hønge.

Også Line Mørk tager stadig store forbehold, men hun lægger ikke skjul på ambitionen om et kontor på Christiansborg.

- Jeg vil jo altid gerne i Folketinget. Det er det, jeg kæmper for, og det er det, jeg gerne vil. Men i forhold til at sætte mig ned og tænke, at nu er min chance relativt større, det venter jeg lige med at gøre, til jeg rent faktisk ved, hvordan vi står, siger Line Mørk.

Kandidaterne må vente på den endelige optælling af personlige stemmer, før de kender deres skæbne.

