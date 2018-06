Høns skal skabe livsglæde på plejehjem

På Provstegaardshjemmet i Odense flytter der torsdag nye beboere ind. Fem høns som forhåbentlig kan have en terapeutisk effekt og sprede livsglæde blandt beboerne.

Fem høns flytter ind på friplejehjemmet Provstegaardshjemmet i Odense. Men det er ikke fordi, beboerne skal have friske æg hver morgen.

- Dyr er altid godt for ældre mennesker. Det kan virke meget afstressende og terapeutisk med høns, siger Anne Rosenlund, Social og Sundhedshjælper Provstegaardshjemmet.

De fem nye beboere modtog klapsalver allerede før de flyttede ind på Provstegaardshjemmet.

- Vores leder besluttede at det skulle være op til beboerne, hvorvidt vi skulle have høns eller ej, siger Anne Rosenlund.

- Ved vores morgensang klokken 10, der bad vores forstander alle de beboere, som ønskede at vi skulle have høns at klappe. Og så klappede hver og en.

Læs også Kun en pilsner kan stoppe 92-årige Erik

En levende hobby

Torsdag blev hønsene så budt velkommen af alle beboerne og personalet på Provstegaardshjemmet. Først blev der sunget morgensang, så var der tale fra forstanderen, en fælles skål og derefter klippede beboer Svend Aage Kjeldgård det røde bånd, der var bundet om den nye hønsegård.

- Jeg synes det er en god idé, der er mange af os ældre, som kan have godt af en lille tur ud i haven og se på dyrene, siger Svend Aage Kjeldgård, der har en del erfaring med høns:

- Jeg har selv haft høns i en halv snes år. Jeg havde ti forskellige slags. Mange har jo en hobby, men jeg havde en levende hobby, det har været spændende og høns skal bare have masser af kærlighed.

Læs også Ensomme ældre skal have nye venner

Nej til høns i asparges

Forstander Dorthe Jakobsen fortæller, at de havde tænkt på at servere tarteletter med høns i asparges til velkomstfesten, men det er blevet nedstemt. Beboerne ville ikke såre hønsene.

Det er fem forskellige slags høns, som er flyttet ind, men udover at trække beboerne mere udenfor, så håber social- og sundhedshjælper Anne Rosenlund, at de gokkende dyr vil gøre mere end det.

- Jeg bor selv på en gård, hvor vi har høns og jeg synes selv, at det skaber så meget glæde. Så jeg håber og tænker, det er noget, som kan sprede livsglæde blandt vores beboere, siger hun.