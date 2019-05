Opfordring fra Fyns Politi: - Hold børn hjemme fra Paludan-besøg i aften

Per Franch fra Fyns Politi opfordrer til, at Vollsmose-forældre holder deres børn hjemme fredag aften. Det skyldes, at partiformanden fra Stram Kurs, Rasmus Paludan, kommer forbi Vollsmose.

Hvis det vurderes, at demonstratioerne udgør en for stor sikkerhedsrisiko og forstyrrelse af freden, kan vi afvise det. Den vurdering er en hårfin balance. Per Franch, Politikommisær, Fyns Politi.

- Bliv hjemme og hold børnene hjemme. Det er det bedste for Vollsmose, siger politikommissær Per Franch til Vollsmose Avisen.

Torsdag var Rasmus Paludan også på besøg i Vollsmose, hvor politiet måtte se sig nødsaget til at trække kniblerne.

- Vi blev nødt til at trække dem for at afværge angreb mod personer - i det her tilfælde politiet. Der blev hevet afspærringer ned, og så trængte der borgere ind, derfor var det nødvendigt. Men vi så heldigvis også, at der var flere fædre og voksne, der prøvede at dæmpe gemytterne og mane til ro blandt de unge, siger Per Franch til Vollsmose Avisen.

Læs også Sådan vil Rina forhindre ballade under Paludans Vollsmose-besøg

Rasmus Paludan må trods uroligheder komme i Vollsmose, fordi han har en grundlovssikret ret til at demonstrere, hvor han vil i Danmark.

- Hvis det vurderes, at demonstrationerne udgør en for stor sikkerhedsrisiko og forstyrrelse af freden, kan vi afvise det. Den vurdering er en hårfin balance, siger Per Franch.

TV 2/Fyn har talt med Fyns Politi vedrørende en kommentar, men de har ikke ønsket at stille op.