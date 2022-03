Sådan undgår du ulykker: Højsæson for hjortepåkørsler

Hvis uheldet sker, og hjorten pludselig hopper ud på vejen, kan det blive særlig farligt, hvis man kører for stærkt. Ifølge chefkonsulent for Rådet for Sikker Trafik Pernille Ehlers reagerer vi instinktivt, og chancerne for at komme alvorligt til skade bliver derfor langt højere, hvis ikke man kører efter forholdene.

- Hjortene kommer jo meget pludseligt ud på vejen fra skoven af. Man bliver forskrækket og reagerer instinktivt ved straks at træde hårdt på bremsen for at undvige. Derfor er det så vigtigt at sænke farten, så man ikke selv ender på vej ind i et træ ude i rabatten, siger Pernille Ehlers.

Rådet for Sikker Trafik råder danskerne til at holde ind til siden med det samme, hvis uheldet er ude og ringe til Dyrenes Beskyttelses vagtcentral på 1812.

Skyttekorps

Bilisten skal helst blive på stedet, indtil hjælpen kommer og forsøge at slæbe dyret ind til siden, så det ikke er til fare for andre. Her anbefaler Rådet for Sikker Trafik bilisten til at ringe til Falck på 70 10 20 30, hvis dyret er for tungt.

- Vi har blandt andet et skyttekorps, som kan komme ud og aflive dyrene, hvis vi ved, det er en hjortepåkørsel, oplyser Søren Krogsgaard fra Dyrenes Beskyttelse.