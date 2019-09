Barn død af bakterieinfektion: Hold øje med blodig diarré og ondt i maven

Et barn fra Børnehuset Solstrålen i Gislev på Fyn er død af en bakterieinfektion.

Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser, at det er sjældne komplikationer som følge af at være inficeret med E-colibakterien VTEC, der er årsag til det tragiske dødsfald. Styrelsen for Patientsikkerhed fandt det ikke nødvendigt at lukke Børnehuset Solstrålen, der dog har valgt at lade et rengøringsfirma desinficere både skolen og børnehaven.

Det er vigtigt at have god håndhygiejne og holde øje med diarré og ondt i maven. Sådan lyder anbefalingen fra Styrelsen for Patientsikkerhed og Statens Serum Institut.

Fakta Speciallæge Nina Weis fra sundhed.dk forklarer, hvad det er for en bakterie, og hvad du kan gøre derhjemme for at undgå at blive syg.

Hvad er VTEC?

En bakterie, der findes naturligt i tarmsystemet hos mennesker og dyr. VTEC står for verotoksinproducerende E. coli. Hvorfor får man VTEC? VTEC kan smitte fra person til person, fra drikke- eller badevand og fra fødevarer, som er blevet forurenet med afføring fra dyr eller mennesker. VTEC findes oftest hos drøvtyggere, eksempelvis kvæg, geder og får. Det er karakteristisk for VTEC, at man kan blive syg af en meget lille dosis. Hvad er symptomerne på VTEC? Blodig diarré med svære mavesmerter. Især hos børn kan det føre til en alvorlig tilstand med blodmangel og nyresvigt. Hvilken behandling er der? Det er vigtigt at undgå behandling med antibiotika og stoppende midler, da det har vist sig at føre til mere alvorlige sygdomstilfælde. På sygehuset vil man i stedet forbehandle med øget væsketilskud ved direkte drop direkte blodåren. Hvad kan du selv gøre?

​Hvis du eller andre i husstanden har diarré, anbefaler Statens Serum Institut, at: man vasker hænder efter hvert toiletbesøg og før alle måltider

man anvender håndsæbe i flydende form eller magnetophængt sæbe

man tager ringe, ure og armbånd af ved håndvask

hvert familiemedlem har sit eget håndklæde, samt at disse skiftes hyppigt

man overholder god toilethygiejne, herunder rengøring med almindelige rengøringsmidler

man rengør toilettet inklusiv toiletskylleknap dagligt, og når det er synligt forurenet

man vasker hænder efter rengøring af toilettet

man vasker sengetøj, håndklæder og lignende, der er forurenet med afføring ved mindst 80 grader

Oksekød, der ikke er gennemstegt

Smitten blev opdaget i august. Der er flere måder, at mennesker kan blive syge af bakterien.

- Bakterien stammer typisk fra drøvtyggere og bliver også kaldt "burgerbakterien". Det kan være oksekød, der ikke er gennemstegt eller er fordærvet, men det kan også være, hvis man har klappet en ko, siger Tyra Grove Krause, der er overlæge og afdelingsleder hos Statens Seruminstitut.

I alt er tre børn smittet med VTEC-bakterien. Barnet på Fyn døde af nyresvigt. Udover dødsfaldet i Gislev er et barn i Hovedstadsområdet ligeledes død, mens et tredje barn fortsat er indlagt smittet med bakterien.

- Der er ingen sammenhæng mellem de to dødsfald, og det gør det svært at finde en smittekilde for de enkelte tilfælde, siger Anne Hempel-Jørgensen, der er overlæge i Styrelsen for Patientsikkerhed.

21 blev smittet i 2018

Det er ikke første gang, at VTEC-bakterien hærger. I 2018 blev 21 personer konstateret smittet med den farlige bakterie, og to børn døde.

- Vi tager det meget alvorligt. Vi overvåger bakterien og følger op og ser, om der kommer flere tilfælde. Vi har også interviewet familien på Fyn for at se, om vi kan lokalisere smittekilden, siger Tyra Grove Krause.

Bakterien er særlig aktiv på denne årstid.

- Bakterien kan ramme alle, men børn er særligt udsatte, siger Tyra Grove Krause.

- Man skal holde øje med diarré og især, om der er blod i afføringen. Andre symptomer er kvalme og ondt i maven, og så skal man være opmærksom på at overholde god håndhygieje, forklarer hun.

Friskolen og børnehuset i Gislev var lukket hele onsdag som følge af situationen, og også torsdag holdes den lukket, mens et rengøringsfirma desinficerer både skolen og børnehaven.