Vejdirektoratet advarer: Hold øje med på påsketrafikken

Påsken betyder typisk mange familiebesøg og endnu flere sommerhusture. Folk kommer genrelt til at køre mere end normalt - og i og med Fyn er i midten af hele Danmark, forventer vejdirektoratet derfor meget trafik tværs over Fyn.

Det gælder især udrejsedagene lørdag den 13. april, onsdag den 17. april og så skærtorsdag den 18. april.

E20 motorvejen på Fyn forventes at være tæt pakket på udrejsedagene. Særligt strækningen mellem Middelfart og Odense.

Tjek trafiksituationen inden du kører ud

Vejdirektoratet anbefaler, at man tjekker trafikinfoen, inden man tager ud og kører langt. Vejr, uheld og andet kan nemlig let påvirke en i forvejen tung påsketrafik.

Trafikken vil primært gå fra øst mod vest på udrejsedagene.

Særligt mellem Middelfart og Odense bliver påsketrafikken tæt Foto: Vejdirektoratet

Hjemrejsetrafikken vil også påvirke den normale trafik. De primære hjemrejsedage vil være søndag den 21. april og anden påskedag mandag den 22. april. Her kommer trafikken til at gå fra vest mod øst, hvor vejdirektoratet forventer, at der er mange der skal tilbage til København - derfor bliver Fyn tæt pakket i de dage.

Vejarbejde

Den er også planlagt vejarbejde på E20 over Fyn. Strækningen mellem Odense V og Aarup må bilister kun køre 80 kilometer i timen, hvilket også kommer til at påvirke påsketrafikken.

