Hold på hatten: Kraftig blæst på broerne

Vejdirektoratet fraråder tirsdag aften kørsel med vindfølsomme køretøjer på Storebælt.

Der er godt gang i blæsevejret over Fyn og øerne tirsdag aften.

Ifølge Vejdirektoratet er der kraftig vind på både Lillebæltsbroen, Langelandsbroen og ikke mindst Storebæltsbroen, hvor de fraråder kørsel med vindfølsomme køretøjer.

Over Langelandsbroen forventes vinden først for alvor at aftage i morgentimerne, mens den over Lillebæltsbroen forventes at falde lidt til ro efter midnat.

På Storebæltsbroen gælder varslet i første omgang til efter midnat mellem tirsdag og onsdag. Varslet gælder over hele brostrækningen og i begge retninger, da den kraftige vind kommer fra sydvest.

Ifølge DMI fortsætter den hårde vind hele natten, og i morgen, onsdag, kan den komme op på kuling med kraftige vindstød.

