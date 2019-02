Hollandsk graverjournalist føler sig misbrugt af Falck

- Chokeret, udnyttet, misbrugt.

Sådan lyder reaktionen fra den hollandske journalist Eric Smit, efter han ufrivilligt er blevet draget ind i Falck-skandalen.

Mandag blev Falck politianmeldt af Konkurrencerådet for at bruge skjulte kanaler til at tilsværte den hollandske konkurrent Bios, da selskabet i 2014 vandt et stort udbud om ambulancekørsel i Region Syddanmark.

Eric Smit og gravermediet Follow The Money har været med til at levere smuds til Falcks smædekampagne mod Bios, og det ærgrer dem.

- Jeg har i 20 år arbejdet med at afsløre store virksomheder i snyd og manipulation. Nu står jeg selv midt i en stor sag, hvor jeg er blevet udnyttet til at manipulere. Vi betragter os selv som ofre i den her sag, siger Eric Smit til DR Nyheder.

Han blev i 2014 kontaktet af den danske journalist og kommunikationskonsulent Palle Smed. Smed præsenterede sig ifølge Smit som journalist med interesse for Bios, som netop havde vundet udbuddet i Syddanmark.

- Vi sagde ok, det er fint, men hvem betaler for vores researchrapport? Palle Smed fortalte, at "3F betaler mig, og jeg betaler dig". Det lød plausibelt. Så vi begyndte at grave i Bios Holland, siger Eric Smith.

Han sendte i 2015 researchrapporten til Palle Smed i den tro, at 3F ville bruge researchen til at skrive en historie om Bios i Fagbladet 3F.

Palle Smed har en fortid som chefredaktør på bladet, men hos 3F afviser man, at han arbejdede for fagforbundet på daværende tidspunkt.

I et skriftligt svar til DR Nyheder udtaler kommunikationschef i 3F Thomas Hundsbæk, at hvis DR's oplysninger er korrekte, så tyder alt på, at fagbladets navn og journalistiske troværdighed er blevet misbrugt til at få hollandske journalister til at grave i bestemte sager.

Af Konkurrencerådets afgørelse fremgår det desuden, at det var Falck, som betalte Eric Smit til at grave smuds frem om Bios.

- Det er et chok, at vi ultimativt var ansat af Falck til at grave skidt frem på konkurrenten. Vi arbejder ikke for virksomheder og føler os virkelig snydt, siger Eric Smit til DR Nyheder.

Han vil nu gå sagen igennem med en advokat for at se, om der kan rejses krav mod Palle Smed eller Falck.

Palle Smed afviser at kommentere sagen over for DR Nyheder, mens Falck i et skriftligt svar undskylder.

- Som I fremlægger sagen, forstår jeg, hvis de hollandske journalister føler sig misbrugt. Jeg vil gerne sige "undskyld", hvis det forholder sig, som I fremlægger det, udtaler Kaspar Bach Habersaat, der er vicepræsident i Falck.