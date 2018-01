Hollywood-stjerne revser badminton - nu udfordrer Axelsen ham til en kamp

Viktor Axelsen har inviteret X-Men-stjernen Hugh Jackman til Danmark for at demonstrere, hvor hårdt badminton på topplan er.

Den australske skuespiller Hugh Jackman er sikker på, at han kunne deltage i OL i en mindre kendt sportsgren som badminton, fordi kampene og træningen ikke er lige så hårde som andre olympiske sportsgrene.

- Der er ikke så mange skader i badminton. Det er ikke vanvittigt hårdt, siger Hugh Jackman, der blandt andet er kendt fra X-Men-filmene.

Det har fået den fynske verdensmester og verdensetter i badminton, Viktor Axelsen, til at invitere Hollywood-stjernen til Danmark, så de to verdensstjerner kan dyste i en kamp. Det fremgår af en video produceret af Olympic Channel.

- Vi byder ham velkommen i Danmark, hvis han vil prøve badminton. Jeg er sikker på, at han vil opdage, at træningen er rimelig brutal, siger Viktor Axelsen.

Tilbyder 18-0-føring

Den fynske verdensmester, der vandt OL-bronze i Rio i 2016, giver ikke meget for påstanden om, at badminton ikke er lige så hårdt som andre olympiske sportsgrene.

- Det er en fantastisk måde at få trænet virkelig godt. Jeg tror, at badminton er så hårdt, fordi det går så hurtigt i spillet, forklarer Viktor Axelsen, der er så sikker på, at han kan slå skuespilleren, at han vil give ham et solidt forspring.

- Jeg vil give Hugh en 18-0-føring, og jeg vil vædde med, at jeg stadig vinder, forsikrer Viktor Axelsen.

Hugh Jackman har endnu ikke svaret på Viktor Axelsens udfordring.