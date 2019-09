Bibeskæftigelse på Biologisk Institut: Honningbier skal skabe trivsel på SDU

125.000 brune honningbier blev onsdag hentet i Silkeborg og bragt til deres nye hjem. De fem bistader står nu ved en lille sø bagved Syddansk Universitet i Odense.

Hver kasse rummer 25.000 bier med en brod, og bierne er lidt stressede ovenpå en lang køretur, så kasserne bliver båret forsigtigt hen til bistaderne.

De brune honningbier tilhører Biologisk Institut, men de er ikke hentet hjem, fordi forskerne skal studere dem.

Læs også Sum-sum: Så er der biernes fest

Bierne skal være bier, bestøve blomster og lave honning - og så skal de skabe trivsel blandt instituttets medarbejdere.

- Vi var bare nogle stykker, der tænkte, at det kunne være sjovt, at vi også lavede noget sammen. Noget, der ikke ligefrem har noget fagligt islæt og ikke handler om forskning, men at det var noget, vi kunne være fælles om, fortæller Bente Holbech, der er laboratorietekniker på Biologisk Institut på Syddansk Universitet.

- Det er en god idé at have noget at være fælles om. I dagligdagen er vi ofte spredt, og det er ikke altid, at vi mødes til frokost eller andre steder. For at øge trivslen og lære hinanden at kende med nogle andre aktiviteter end lige det faglige, er det her en god idé, siger Peter Søholt, der er teknisk koordinator på Biologisk Institut.

Andre må gerne være med

De 125.000 bier er i første omgang indkøbt til de 30 medarbejdere på Biologisk Institut, der er fælles om at passe dem. Det er alle faggrupper, der er involveret i projektet, der samtidig understøtter FN's verdensmål tre og fire om sundhed og trivsel og kvalitetsuddannelse.

Læs også Biavlere: Vent med at klippe din hæk - bierne er sultne

- Hvis andre fakulteter har lyst til at være med til at passe bierne, skal de bare henvende sig, fortæller Peter Søholt.

Samarbejdet om at passe bierne har førsteprioritet - og selvfølgelig den honning, der gerne skulle komme ud af biernes sværmen rundt om SDU.

- Vi skal høste en masse honning næste år, og det kunne jo være, at nogle af dem, der har meldt sig under fanerne også kunne tænke sig måske at brygge mjød. Det kunne være rigtig hyggeligt, siger Bente Holbech.

Bente Holbech har selv bier hjemme, og hun anslår, at de fem bistader vil kunne give op mod 30 kilo honning hver, hvis det bliver en god sæson næste år.

Kommer I så til at pushe honning til de andre fakulteter, eller er det til internt brug?

- Jeg har allerede fået en forespørgsel fra en af vores andre afdelinger om et glas honning. Jeg er sikker på, at hvis der bliver nok, deler vi ud af det, griner Peter Søholt.

Bierne har fået fine fynske bistader, de snart overvintrer i. Det bliver først næste år, medarbejderne kan begynde på bi-beskæftigelsen med at lave honning og mjød, men første step er veloverstået, og det bliver fejret med et glas mjød.