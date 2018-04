Hoppede du på de fynske aprilsnar?

Det er med at være ekstra varsom, når man begiver sig ud i det fynske den 1. april. TV2 /Fyn har samlet nogle af de fynske aprilsnar.

Det er med at være på vagt i dag - også i det fysnke.

For vanen tro indledes april med mere eller mindre opfindsomme og sjove "nyheder", der er til for at snyde fynboerne. Nogle hopper aldrig på de små løgne, mens andre simpelthen hopper i med begge ben.

Men bare rolig - TV2 /Fyn har her under lavet en lille liste med nogle af de fynske aprilsnar, så du ikke bliver snydt hele påskedag igennem.

To stykker toiletpapir redder budget

På grund af et lille underskud de seneste to år er Kunstbygningen Filosoffen kommet i lidt af et dilemma. Filosoffen har derfor haft et par konsulenter, til at undersøge hvor det var muligt at spare, eller få lidt ekstra penge i kassen.

De kom frem til, at de to bedste løsninger var, enten at tage entré til udstillingerne eller lukke toiletterne.

Men Filosoffen vil dog under ingen omstændigheder begynde at tage entré, men har i stedet beregnet, at bruger de toiletbesøgende kun to ark papir hver gang de skal tørre sig efter et toiletbesøg, kan budgettet lige holde.

Derfor beder Kunstbygningen Filosoffen nu i et facebookopslag alle deres kære gæster, om, kun at bruge to ark papir til møllen eller tage papir med hjemmefra.

En retti fynsk øl

ALbani kunne søndag præsentere den ifølge dem selv mest fynske nyhed nogensinde: Albani Brunsvi'r Brown Ale.

Det er en ny, fyldig øl i serien af Albani Special. Øllen har en gennemtrængende smag af brunsvi'r og et tykt, kandiseret lag skum. Mon det falder i god jord hos fynboerne - det er i hvert fald ikke første gang, at man nytænker den fynske brunsviger.

Nyt byvåben til fynsk kommune

På et ekstraordinært møde har Nordfyns Kommune besluttet, at ændre byvåbnet. I stedet for, at Bogenses gamle tremastede skonnert skal pryde byvåbnet, så skal det i stedet være en drone. Og kommunen har da også præsenteret det foreløbige udkast til det nye byvåben på dens facebookside.

Fodboldklub ramt af ghetto-udspil

Den odenseanske fodboldklub B1909’s midtbaneprofil, Nicolas Jørgensen, er ufrivilligt blevet hovedperson i en bizar sag om forlænget karantæne, med udgangspunkt i klubbens placering i Vollsmose.

Nicolas Jørgensen sluttede efterårssæsonen af med et rødt kort i den sidste kamp mod Kolding, som efterfølgende udløste to spilledages karantæne. Men det bizare opstod sent torsdag eftermiddag, hvor manager Thomas Thorhøj tjekkede op på karantæne-informationen fra DBU. Her var Nicolas Jørgensens dom pludselig ændret fra 2 til 4 dage, hvilket virkede uforståeligt.

B1909 har forsøgt at få en forklaring i løbet af påsken, men først søndag morgen tikkede der et chokerende svar ind: Nicolas Jørgensens karantæne er fordoblet på baggrund af regeringens ghetto-udspil, hvor der opereres med dobbelt straf i ghetto-områder. Selvom B1909 som forening har indkørsel til Gillestedvej via Ejbygade, regnes klubbens fysiske placering som en del af Vollsmose, og dermed er såvel spillere som ledere omfattet af de nye initiativer.

Fynsk minister forbyder kul

Grillkul er en klimasynder, der skal forbydes i Danmark. Sådan lyder det fra fynske Lars Christian Lilleholt (V), der er energiminister.

Han vil inden grillsæsonen går i gang forbyde grillkul af hensyn til klimaet og miljøet. Kul er nemlig den mest forurenende energiform i verden, og den rimer ikke på Danmarks grønne førerposition. Grillbøffer er fortsat velkomne på middagsbordet, men fremover skal havefolket riste frankfurtere og stege koteletter over biogas eller grøn el. Sådan skriver Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet i en pressemeddelelse.

- Jeg ved godt, at vi leger med ilden, når vi forbyder danskerne at bruge grillkul inden grillsæsonen går i gang. Men vi skal tænke på vores børn og børnebørn her, siger fynske Lars Christian Lilleholt.

Sarte maver i Odense Zoo

Odense Zoo bruger en masse tid på at fylde de nytilkomne kapivarers bassin op med kildevand, for at de skal få det bedst muligt i det fynske.

- De bruger det meste af deres liv i vand. Det vand, der er i Sydamerika er ikke så kalkholdigt som det vand, vi har i Odense. Så vandet i Odense er simpelthen for hårdt for kapivarerne, og derfor kan de godt få lidt dårlig mave af det. Derfor bruger vi kildevand til dem i stedet for, fortæller Jacob fra Odense Zoo på deres facebookside.