Svindelsag: Britta anholdt i Sydafrika

Den hovedmistænkte i svindelsagen fra Socialstyrelsen i Odense, Britta Nielsen, blev mandag morgen anholdt i Sydafrika.

Britta Nielsen er mistænkt for svindel for 111 millioner kroner.

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) skriver på Twitter, at "Flugten er forbi", og at Britta Nielsen blev anholdt i en lejlighed i den sydlige del af Johannesburg i Sydafrika.

Anholdelsen skete omkring klokken 05.30, skriver SØIK.

40 år i styrelsen

Britta Nielsen, hvis fulde navn er Anna Britta Troelsgaard Nielsen, var afdelingsleder i Socialstyrelsen og var ansat i styrelsen i 40 år, og her overførte hun penge til sin egen konto.

Hun har været internationalt efterlyst i sagen, der kom frem i offentligheden i begyndelsen af oktober.

I sagen er en mand i forvejen anholdt. Han mistænkes for hæleri af særlig grov beskaffenhed, da han menes at have haft en hovedrolle i forhold til at bruge pengene.

Håb for en endelig opklaring

I en pressemeddelelse oplyser SØIK, at deres efterforskere var til stede, da sydafrikanske myndigheder anholdt 64-årige Britta Nielsen.

- Det er resultatet af et målrettet internationalt samarbejde mellem SØIK og en række internationale myndigheder. Der er nu håb for, at vi kan få en endelig opklaring - og få svar på, hvor resten af de forsvundne millioner er, siger politiinspektør Thomas Anderskov Riis i pressemeddelelsen.

Britta skal hentes hjem til Danmark

SØIK vil nu sende en officiel udleveringsanmodning til Sydafrika med henblik på at få Britta Nielsene strafforfulgt i Danmark.

Den mand der blev anholdt i sidste uge vil også blive begæret udleveret til Danmark.



- Nu beder vi de sydafrikanske myndigheder tage stilling til, om der kan ske udlevering til Danmark. Vi vurderer, at mulighederne er gode, men beslutningen træffes alene i Sydafrika, siger politiinspektør Thomas Anderskov Riis.

Både Sydafrika og Danmark har tiltrådt Udleveringskonventionen fra 1957.

Desuden er to kvinder sigtet for hæleri. Der har ikke været krav om fængsling af dem. Der er i sagen navneforbud i forhold til de tre hælerisigtede.

I pressemeddelelsen oplyser SØIK, at sagen er blevet efterforsket i tre spor, hvor hovedfokus har været at anholde den 64-årige hovedmistænkte.

SØIK sikrer også beviser til brug for en eventuel straffesag, og SØIK indefryser og beslaglægger værdier, der kan stamme fra Socialstyrelsen.

