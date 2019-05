Kandidater forargede over beskåret hjælp til 86-årige Tove: Hun behandles uværdigt

Det handler om økonomi, men også om værdighed.

For hvor vigtigt er det, at svage ældre får gjort ordentligt rent - og hvad er ordentlig og jævnlig rengøring overhovedet for en størrelse?

Der får man altså indtrykket af, at dem, der sidder og laver nogle af alle de her love (forringelser af rengøringshjælpen, red.), de aner altså ikke, hvad det er, de sidder og snakker om. Tove Storkehave, 86 år og folkepensionist

En halv time hver femte uge

86-årige Tove Storkehave har sammen med datteren Bodil Rask inviteret to folketingskandidater på besøg i sit rækkehus i Tommerup.

- Jeg kan ikke støvsuge. Jeg kan ikke vaske et gulv. Jeg kan ikke bøje mig ned, for så kan jeg ikke rejse mig op igen, fortæller Tove Storkehave.

Hun er svækket fysisk og er derfor visiteret til at modtage hjælp til støvsugning, skift af sengetøj, gulvvask og rengøring af badeværelset.

"Velkommen til virkeligheden" To kandidater til folketingsvalget inviteres med ud i den virkelighed, de gerne vil vælges til at have politisk indflydelse på

Politikerne ved ikke på forhånd, hvor de skal hen, og hvem de skal møde

Målet er mødet med en eller flere borgere med noget på hjerte - en oplevelse, et konkret problem eller et spørgsmål

Fredag klokken 19.30 kan du følge 86-årige Tove Storkehaves møde med Ken Nørregaard (LA) og Mette Rahbek (Alternativet), som trods vidt forskellige politiske ståsteder må erkende, at der er brug for mere tid og flere penge til hjemmeplejen Se mere

- Alt det dér skal de nå på en halv time. Først fik vi rengøring hver fjortende dag, så blev det til tre uger, og så skulle det pludselig være hver femte uge. Så kan man jo selv regne ud, hvor meget de kan nå på fem uger, siger Tove Storkehave i en videohilsen til politikerne forud for deres besøg.

- Det er til at blive rasende over

Tove Storkehave har selv i en årrække arbejdet som rengøringsassistent.

Hun er frustreret over de stadige forringelser af rengøringshjælpen, der altså ved årsskiftet blev reduceret til en halv time hver femte uge.

- Der får man altså indtrykket af, at dem, der sidder og laver nogle af alle de her love om forringelser af rengøringshjælpen, de aner altså ikke, hvad det er, de sidder og snakker om, siger Tove Storkehave.

00:57 En halv times rengøring hver femte uge er langt fra tilstrækkeligt, mener 86-årige Tove Storkehave fra Tommerup. Hun opfordrer politikerne til at spare andre steder. Luk video

- Jeg har et par gange måttet gå ind og gøre hendes badeværelse rent, fordi ellers bliver det jo ikke gjort. Sådan et toilet kan man jo ikke leve med i fem uger, supplerer datteren Bodil Rask, der er gået på efterløn på grund af slidgigt i håndleddene.

Efter besøget... Folketingskandidaterne besøgte Tove Storkehave i marts 2019.

På daværende tidspunkt havde Assens Kommune besluttet – af sparehensyn – at ændre i de såkaldte kvalitetsstandarder for rengøring.

Ændringerne bestod blandt andet i, at de ældre borgere ville få gjort rent hver femte uge, og at de ikke længere ville få vasket gulv i hjemmet.

Forringelserne blev kritiseret af blandt andre statsminister Lars Løkke Rasmussen og ældreminister Thyra Frank.

Assens Kommune rullede ændringerne tilbage efter, at politikerne havde besøgt Tove Storkehave. De ældre i Assens Kommune får nu igen gjort rent hver tredje uge. Se mere

Hun er især forarget over, at der ikke tages hensyn til, at netop den generation, som Tove Storkehave tilhører, har haft et langt og hårdt arbejdsliv.

- Min mors generation har jo virkelig haft knoklearbejde. Det har været uden vaskemaskiner og tørretumbler. Det har været noget med at ligge på knæene og skrubbe gulv. Den dag, hvor hun så er slidt, så skal hun behandles på den måde. Det er jo til at blive rasende over, siger Bodil Rask.

Alternativet og Liberal Alliance enige: - Det er uværdigt

Ken Nørregaard, der selv er uddannet SOSU-assistent og arbejder i psykiatrien, har som folketingskandidat for Liberal Alliance besøgt Tove Storkehave sammen med pædagog, Mette Rahbek, som stiller op for Alternativet.

Efter en kop kaffe, en god lang snak og en rundvisning i Tove Storkehaves rækkehus, hvor Bodil Rask fortæller, hvorfor hendes mor har brug for hjælp til for eksempel at holde sit badeværelse, er de to kandidater enige.

Læs også Håb for 90-årige Esther: Rengøring hver femte uge måske ulovlig

- Det er sgu ikke værdigt, altså..., siger Mette Rahbek, der stiller op for Alternativet.

- ...og det er jo ikke en enkelthistorie. Det er det, der er problemet, supplerer Ken Nørregaard fra Liberal Alliance, da de to folketingskadidater går ud af døren efter besøget hos Tove Storkehave.

Flere ældre - færre får hjemmehjælp

Selvom antallet af ældre stiger, bliver færre af dem visiteret til at modtage hjemmehjælp.

Region Syddanmark alene har oplevet en stigning i antallet af ældre over 80 år på godt 10.400 personer i løbet af de seneste 10 år.

Samtidig er antallet af ældre, der modtager hjemmehjælp, faldet med næsten 8.000 personer.

Min mor hun siger nogen gange, at det var også meget lettere, hvis kommunen gav os en pille, så de var fri for os. Sådan synes jeg ikke, de ældre de skal sidde og føle det i dag. Bodil Rask, datter af Tove Storkehave

Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Langt flere ældre end tidligere er altså overladt til selv at svinge støvsuger og skruppe gulve.

- Jamen, vi har så og så mange ældre i dag, og de koster så og så meget. Det skal vi jo hele tiden have at vide. Altså, at vi koster samfundet så meget, og det gør vi måske også, siger Tove Storkehave.

Læs også Rengøring hver femte uge: Løkke forarget over ældrepleje i Assens

Tove Storkehave er især påvirket af at opleve, hvordan landets ældre i stigende grad bliver omtalt som en byrde.

- Min mor hun siger nogen gange, at det var også meget lettere, hvis kommunen gav os en pille, så de var fri for os. Sådan synes jeg ikke, de ældre de skal sidde og føle det i dag, siger Bodil Rask.

Se tv-indslag "Velkommen til Virkeligheden" her:

07:49 Ken Nørregaard (LA) og Mette Rahbek (Alternativet) besøger 86-årige Tove Storkehave i Tommerup i denne udgave af "Velkommen til Virkeligheden". Luk video

Lad de svageste ældre beholde skatten

Men selvom Tove Storkehave føler sig ramt af den politiske debat om det, der ofte diskuteres som "ældrebyrden", fastholder hun, at besparelserne på ældreområdet er gået for vidt.

Derfor har hun også et helt konkret forslag - nemlig en skattefritagelse til de pensionister, som kun har folkepensionen at leve for.

- Jeg får 9.000 kroner, og så betaler jeg 3.000 kroner i skat. Hvis man frigav

nogle af de penge der, så kunne jeg søge et privat rengøringsfirma, og så kunne jeg få gjort hovedrent og få det hele vasket af. Døre og hvad der ellers trænger, siger Tove Storkehave.

Fakta Ken Nørregaard Folketingskandidat i Fyns Storkreds

Kandidat ved kommunalvalget i Assens Født 26. oktober 1982 i Haderslev Gift, 3 børn Politiske hverv, Folketingskandidat Fyns Storkreds, Liberal Alliance 2018 - nu Politisk ordføre Liberal Alliance Assens Liberal Alliance 2018 - nu Se fuld profil

Spændende forslag

Et forslag, som bliver lunt modtaget hos Ken Nørregaard fra Liberal Alliance.

- Vi ønsker faktisk noget af det samme, fordi vi ønsker, at de første 7.000 kroner de skal være skattefri, så man tager sig af sig selv, inden man tager sig af samfundet.

Alternativets kandidat, Mette Rahbek, kalder forslaget interessant, men siger samtidig:

- Jeg tror, vi er enige om målet og værdigheden. Det er nok bare lige regnskabet og vejen derhen, vi ikke er helt så enige om. I forhold til privatisering og sådan noget, der går jeg jo meget ind for det offentlige.

Men der mangler noget finansiering. Hvor skal den komme fra?

- Man må simpelthen kigge indad og finde ud af, hvor der er spildte ressourcer, som kan bruges borgernært, siger Ken Nørregaard (LA).

- Jeg er enig i, at vi skal kigge på bureaukratiet og dokumentationen. Men lad os nu tage udgangspunkt i den enkelte og se, hvad kan vi gøre fremadrettet for den enkelte person, lyder det fra Mette Rahbek (Alternativet).