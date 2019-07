Sommerlejr for udsatte børn: - Hun er den bedste veninde, jeg nogensinde har haft

I 55 år har Røde Kors afholdt sommerlejr for børn og unge i uge 28 og 29. Det er de udsatte børn og unge, der får chancen for at få nogle glædelige sommerferie minder, uden det koster dem noget.

På Fyn finder man en af sommerlejrene i Nørre Åby. Her har Irene Maria Rasmussen på 11 år og Katja Sørensen på ni år mødt hinanden for første gang, da de ved et tilfælde kom til at sove på værelse sammen.

- Vi blev bedste venner, lige ud af det blå næsten, siger Irene Maria Rasmussen.

Får lov til at være børn

I alt er der 900 frivillige fordelt over hele landet, som hjælper på lejrene.

- Vi laver en ferielejr for udsatte børn på Fyn og øerne, hvor vi tager 86 børn med væk fra deres lidt hårde hverdag. Vi giver dem en uge, hvor de kan få lov til at være børn, siger Casper Lundgreen, der er lejrleder på 'smilets lejr'.

Alle 86 børn kommer enten fra socialt- eller økonomiske udsatte familier, er blevet mobbet eller har en form for psykisk diagnose.

- Det er Røde Kors afdelinger rundt om i landet og kommuner, der køber pladserne. Så vælger de børn, der skal med, som ikke selv skal betale for det selvfølgelig. Nogle gange tager de fat i skolelærere eller socialrådgivere, og så kender de nogle børn, der kunne have brug for at komme afsted, siger Casper Lundgreen.

Målet er at give børnene en god og mindeværdig sommerferie, så de ikke føler sig anderledes fra andre børn.

- Det er vigtigt, fordi nogle gange så får de udsatte børn ikke lov til at komme på sommerferie. Når de så kommer i skole efter sommerferien, så fortæller alle deres venner og veninder om alt det, de har lavet i sommerferien. Så kan man hurtigt komme til at føle sig udenfor, hvis man ikke har noget at fortælle de andre, når man kommer hjem, siger Casper Lundgreen.

Bedste veninde

På lejren er der forskellige aktiviteter. Denne tirsdag, hvor TV 2/Fyn besøger lejren, har politiet været på besøg. Børnene får lov til at se politibiler og -motorcykler, og nogle er endda så heldige at få håndjern på.

- Man får det bedre, istedet for bare at være alene hele tiden, siger Irene Maria Rasmussen, og Katja Sørensen er enig;

- Det er meget sjovere end bare at være alene.

Dagen byder også på ansigstmaling og hygge, som måske ikke minder så meget om hverdagen derhjemme. Selvom der kun er gået halvdelen af tiden på sommerlejren, så er Irene og Katja ikke i tvivl om, at de skal ses igen.

- Vi regner med at vi skal lege igen, siger Katja Sørensen.

- Jeg regner med, at hun skal have min plejemors telefonnummer, siger Irene Maria Sørensen.

- Så kan vi snakke sammen, hygge og lege sammen. Så vi stadigvæk holder kontakt. For hun er den bedste veninde, jeg nogensinde har haft, siger Irene Maria Sørensen.