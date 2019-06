Hund med skuespillerdrømme efterlyses til teaterforestilling

Logrende statister på fire ben søges til Odense Teaters forestilling Den store Gatsby.

For at komme på de bonede gulve skal hunden helst være af racen cavalier king charles spaniel, japanese chin, dansk/svensk gårdhund eller et gadekryds i samme størrelse. Derudover skal hunden være rolig og omgængelighed og må ikke gø.

Odense Teater søger i alt to hunde og hundeejere, der har mulighed for at medvirke under prøverne og forestillingerne til efteråret.

Arbejdstider

De pelsede skuespillere deler opgaven mellem sig og skal derfor kunne møde op til halvdelen af dagene i spilleperioden.

Derudover skal hunden arbejde cirka 15 timer under prøveperioden fra 11. august til 11. september. Prøverne foregår mellem klokken 12 og 18 på hverdage og enkelte lørdage mellem klokken 10 og 16. Odense Teater oplyser, at prøverne kan tilrettelægges i samarbejde med den anden hund og ejer.

Den store Gatsby spiller fra 11. september til 5. oktober.

Er din hund interesseret, kan du sende en mail til amj@odenseteater.dk med en beskrivelse af din hunds temperament, et foto af dig og hunden og en beskrivelse af din arbejdssituation.