Ingen hjemme: Hund reddet ud af brændende hus

Fredag ved 12.30-tiden blev en hund reddet ud af et brændende og røgfyldt hus på Hollufgård Vænget i det sydøstlige Odense.

Allerede undervejs til stedet vidste Beredskab Fyn og indsatsleder Kenny Christensen, at der ingen personer var til stede i huset.

- Da vi kom til stedet, fik vi at vide af en person, at der var en hund i huset. Vi fik den ud, og den havde det efter omstændighederne godt, fortæller Kenny Christensen til TV 2/Fyn.

Branden blev hurtigt slukket, og indsatslederen fortæller, at huset fik en mindre brandskade, og at der nu er et skadeservicefirma i gang med at rydde op.

Præcist hvad der brændte, og hvordan branden er opstået, vides ikke endnu.

Læs også Grundstødt: Beruset kaptajn sejlede fragtskib på grund

Først mennesker ...

Kenny Christensen fortæller, at det er helt efter bogen at redde dyr ud, inden man begynder at brandslukke.

- En generel regel er, at mennesker altid er førsteprioritet, dyr andenprioritet, og værdier er tredjeprioritet, siger han.

Vagtchef ved Fyns Politi Lars Thede oplyser ved 13.30-tiden, at husets beboere er underrettet, og på daværende tidspunkt på vej hjem.