Jagten på firbenede besøgsvenner: - Hunden er en døråbner

- Jeg tester Thors adfærd og ser hvilken reaktion, han har på forskellige situationer, siger hundeadfærdskonsulent hos TrygFonden, Irene Jarnved, mens hun klapper Thors sorte, tykke pels.

Den 4-årige Newfoundlænder Thor er med sin ejer Susanne Madsen mødt op til optagelsesprøven som besøgshund på Plejecenter Havebæk II i Odense.

- Du har ikke nogen godbidder fremme vel? For det bliver sådan en stor konkurrent til mig, siger Irene Jarnvad og kigger på Susanne Madsen, der ryster på hovedet.

Det er TrygFonden, der står for besøgshundene, der skaber glæde blandt beboere på plejecentre og plejehjem.

23. november blev Thor og 26 andre hunde testet for at blive en del af de i alt 750 besøgshunde i Danmark, hvoraf 46 af dem er fynske. For der er stor efterspørgsel, da der lige nu er flere besøgssteder end besøgshunde.

Thor kan blive en af de nye besøgshunde på Fyn. Foto: Henrik Bisgaard

Skaber gode samtaler

Besøgshundeordningen så dagens lys i 2010 på et plejecenter i Kerteminde, hvor TrygFonden rekrutterede hundeejere i kommunen. Det har siden taget fart, og i dag er 66 fynske plejehjem tilkyttet ordningen.

Jeg plejer at kalde dem en døråbner, for det er virkelig en måde at åbne en dør ind til de her liv, som sidder på plejecentrene. Det er noget, rigtig mange mennesker kan forholde sig til, og det er dejligt at sidde og mærke en hunds varme. Galina Plesner, projektchef for TrygFondens besøgshunde

Lørdag var de fremmødte hunde og deres ejere klar til at blive vurderet og måske blive godkendt som besøgshunde, så der kan komme endnu flere af de firbenede venner ud på de fynske plejehjem.

- Der er brug for besøgshunde, fordi der sidder rigtig mange mennesker ude på landets plejeboliger og plejehjem, som gerne vil have den her kontakt til hunde, og som ikke har mulighed for at have den mere. Og så er det super, at der kommer et rigtig dygtigt og dejligt menneske ud med sin hund på besøg, siger Galina Plesner, der er projektchef i TrygFonden.

Hun tager imod Susanne Madsen og Thor, da de ankommer til optagelsesprøven. Hun skal have en samtale med Susanne om alle de ting, man skal være klar over, når man har en besøgshund.

Men først skal Thor gennemgå en længere øvelse, som afgør, om han er egnet til at besøge de ældre borgere.

01:01 Thor skal igennem flere øvelser for at blive erklæret egnet. Luk video

God til mennesker

Irene Jarnved sætter sig i en kørestol i et aflukket område. Hun kalder Thor hen til sig, der hurtigt stikker hele hovedet op til hende.

- Er det det typiske billede, du ser af ham? spørger Irene.

- Ja, det er det. Han elsker folk, der vil snakke. Han elsker børn, han elsker ældre, han elsker al kontakt, siger Susanne om Thor.

Thor er helt tryg ved Irene, der tester ham i at møde fremmede mennesker. Foto: Henrik Bisgaard

Som hundeadfærdskonsulent skal Irene Jarnved tjekke, hvor glad Thor er for at være sammen med fremmede mennesker, at han kan magte voldsomme bevægelser og hævede stemmer, hvordan han reagerer på lyde og kan finde ud af ikke at tage godbidder, før han får lov.

Mindes egne hunde

Mens Thor bevæger sig igennem de mange øvelser med Irene, er de 26 andre hunde også i gang med at blive vurderet. For Galina Plesner er det skønt at se sådan en tilslutning til optagelsesprøven, for hun ser dem gøre en stor forskel for de ældre på plejehjemmene.

- De bringer jo et lille afbræk i en måske lidt ensformig hverdag. Men først og fremmest, så er det jo et dejligt møde med en dejlig hund, hvor man får lov til at sidde og give en godbid, give et kærtegn og sidde og snakke om den her dejlige hund. Måske kan man så komme til at mindes de hunde, man selv har haft og snakke om dem. Så skabes der bare nogle rigtig gode samtaler, fortæller Galina Plesner.

Frivillig indsats Det er en frivillig indsats at være ude med en besøgshund. Der er ikke noget krav til, hvor meget man skal ud, men der stiles efter 2-4 gange om måneden, så man kommer en gang i ugen eller hver 14. dag. Det er både for hundenes skyld, så de får en rutine i at besøge de ældre, ligesom det er for beboernes skyld, så de kommer til at glæde sig til at få besøget. Se mere

Og der er en årsag til, at det er hunde, der er udvalgt som besøgsvenner.

- Jeg tror hundene går meget intuitivt ind til mennesker. Jeg plejer at kalde dem en døråbner, for det er virkelig en måde at åbne en dør ind til de her liv, som sidder på plejecentrene. Det er noget, rigtig mange mennesker kan forholde sig til, og det er dejligt at sidde og mærke en hunds varme. Og så er det dejligt at få lov til at give en godbid, forklarer projektchefen.

Han elsker folk, der vil snakke. Han elsker børn, han elsker ældre, han elsker al kontakt. Susanne Madsen, Thors ejer

- Det vil også glæde mig

Tilbage hos Thor er optagelsesprøven så småt ved at være overstået for ham, og det gik helt som det skulle.

- Alt er godt. Nu skal du ud og tale med Galina om, hvordan I kommer i gang, siger Irene Jarnved og sender Thor og Susanne videre i systemet.

Galina Plesner og Susanne Madsen får styr på det praktiske med besøgshundetjansen. Foto: Henrik Bisgaard

Susanne Madsen er stolt af sin glade, pjuskede hund. Og det var netop Thors åbenhed, der fik hende til at melde dem til optagelsesprøven.

- Det er for at glæde andre. For jeg ved, at han elsker mennesker, elsker børn, elsker alt, hvad der kan stå på to ben. Han er så kærlig, og hvis det kan gavne andre at klappe ham, så er det jo det. Det ville jo også glæde mig, siger den glade ejer.

Optagelsesprøven er slut, og Thor kan vende snuden hjemad med sin ejer. Inden længe er han at finde på plejehjem, hvor han også kan være med til at skabe gode oplevelser for de ældre fynboer som en del af TrygFondens besøgshunde.

