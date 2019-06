Usædvanlig velbevaret vikingegrav fundet ved et tilfælde: Hunden kom med i graven

Arkæolog fra Odense Bys Museer Mikael Bjerregaard er i gang med at udgrave en grav fra vikingetiden, hvor resterne af et skelet stadig kan ses i jorden.

Egentlig er museet ved at undersøge et område med bronzealderbebyggelse ved Tietgenbyen. Men arkæologerne er stødt på en velbevaret vikingegrav i området, der kun ligger 600 meter væk fra en anden vikingegravplads, museet tidligere har undersøgt.

- Jeg er ved at grave vikingen frem, som er dukket op her. Vi kan se, at hans kranie ligger heroppe, og hans overarme er her, fortæller han, mens han forsigtigt skraber langs knoglerne i jorden.

At der stadig er knogler fra vikinger i gravene er usædvanligt, fortæller Mikael Bjerregaard.

- Vikingegrave finder vi af og til, men så er der som regel ikke noget af personen bevaret længere, så at vi her faktisk kan se omridset af personen, og knoglerne er til at tage og føle på, det er usædvanligt. Han har trods alt ligget der i 1100-1200 år.

Begravet med sin hund

Det er ikke kun vikingeknogler, der ligger i graven. I fodenden af graven ligger der også et velbevaret skelet efter en hund.

- Kraniet ligger her med de fine rovdyrtænder og forbenene her og ryggen her, og så er bagbenene herhenne. De har fulgt hinanden i graven, siger Mikael Bjerregaard, mens han peger ned i graven.

Det var normalt, at de værdifulde ting fulgte den døde med videre, i hvert fald når der var tale om en betydningsfuld person. Derfor er hunden kommet med sin herre i graven, siger Mikael Bjerregaard.

Og graven vidner også om, at det er en viking med en vis status, der er begravet ved Tietgenbyen.

- Det må vi tro ud fra gravens konstruktion. Han har ligget i en ret stor konstruktion med sin kiste, og hunden er også et statussymbol i vikingetiden. Den indikerer i sig selv, at han har været betydningsfuld.

I fodenden af graven kan man se skelettet af den hund, der blev begravet sammen med sin herre. Foto: Kasper Marquardtsen

Begejstrede arkæologer

Odense Bys Museer har i alt fundet 14 grave spredt i området, der alle er dateret til vikingetiden, men kun én grav, hvor der er fundet knoglerester. Det skyldes, at graven ligger dybere i jorden end de andre grave, og derfor er knoglerne ikke rådnet væk.

Som arkæolog er fundet af vikingeknogler noget, der begejstrer.

- Der er vi ret begejstrede allesammen som arbejder herude, for det er slet ikke noget, vi finder hver dag. Gravene kan vi måske finde, men så er der ikke så meget som en tand tilbage. Her kan vi tydeligt se den her person, og når vi får knoglerne op, så kan vi også blive klogere på, hvor gammel han blev, og måske kan vi se, hvad han er død af, og vi kan finde ud af, hvad det var for en hund, han havde, siger Mikael Bjerregaard.