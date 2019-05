Fynsk dyrlæge forarget over salg af stødhalsbånd: Hundene ved ikke, hvad der rammer dem

Der findes halsbånd, som er helt uskyldige. Og så findes der halsbånd, som er knap så uskyldige, og det er dem, som giver stød. Sådan skal man ikke træne sin hund, mener dyrlæge Kirsten Brock.

- Det at bruge et elhalsbånd er at hoppe over, hvor gærdet er lavest. Og det er den dovne træner og den uduelige træner, der vælger at bruge den slags metoder, siger Kirsten Brock.

Alligevel sælger flere danske hjemmesider stødhalsbånd til hunde.

Ingen af de danske hjemmesider, der sælger stødhalsbånd, oplyser, hvor kraftige stødhalsbåndene er. I videoen kan man se, hvordan et elektrisk halsbånd kan påvirke en hund. Vi skal advare om stærke billeder.

Advarsel: Stærke billeder af en hund, der får stød.

Det er ulovligt at bruge stødhalsbånd på hunde i Danmark. Loven taler om, at det er forbudt at bruge udstyr, "som påfører dyret elektrisk stød eller anden væsentlig ulempe". Ligesom det er ulovligt at reklamere og sælge halsbånd, der kan give stød.

Bekendtgørelse om forbud mod brug af visse aggregater, halsbånd mv. til dyr § 1. Brugen af ethvert fjernbetjent eller automatisk virkende aggregat, der hæftes på dyr, og som påfører dyret elektrisk stød eller anden væsentlig ulempe, når det aktiveres, er forbudt. § 3. Reklame for, samt salg af de genstande, som det er forbudt at anvende i medfør af § 1 og § 2, stk. 2, må ikke finde sted. Se mere

På de danske hjemmesider kan man med et par klik købe de ulovlige halsbånd. Hvor nemt det er at købe halsbåndene, kommer bag på den fynske dyrlæge.

- Jeg var forbavset, for der dukker mange sider op, som er danske, og hvor det er muligt at bestille dem, siger Kirsten Brock.

Med adgang til internettet kan man på de tre danske hjemmesider DogWatch, Alabazar og Globaltools nemt købe hundehalsbånd, som kan afgive stød. Halsbåndene har i de fleste tilfælde også andre funktioner, som kan give hunden en hyletone eller vibration, hvis den gør noget, den ikke må.

- Man kan se, at firmaerne et eller andet sted godt er klar over, at det ikke er lovligt. Det skriver de også, men de beskriver samtidig, hvor nemt man kan gøre, så den alligevel kan give stød, siger Kirsten Brock.

Ikke ulovligt, mener fohandlerne

Vi har talt med Tommy Sjørring, der ejer Dogwatch, med ejeren af Globaltools, Stefan Berg, og med Flemming Klynder, som er indehaver af Alabazar. Ingen af ejerne af de tre webshops ønsker at medvirke.

De indrømmer dog, at de sælger halsbånd, der kan give stød. Men de mener ikke, at de gør noget ulovligt, fordi stødfunktionen er slået fra, når de sender dem til køberen. Ejeren af webshoppen Dogwatch har skrevet i en mail til TV 2/Fyn.

Man ved, at de hunde, der har været udsat for træning med elhalsbånd, bliver angste og utrygge. Kirsten Brock, dyrlæge, Højby Dyreklinik

- Produkterne, jeg forhandler, giver ikke dyr elektrisk stød. Nogle af produkterne kan give elektrisk stød, hvis man fysisk og teknisk ændrer produktet, men så er produkterne ikke længere lovlige at anvende, skriver Tommy Sjørring, ejer af Dogwatch.

Forhandlernes opfattelse er forkert, for halsbåndene er ulovlige, oplyser Fødevarestyrelsen i et mailsvar til TV 2/Fyn.

- Som reglen er formuleret, er det umiddelbart forbudt at anvende et halsbånd, som kan afgive elektrisk stød - også selvom halsbåndet midlertidigt er deaktiveret. Halsbånd, som er forbudte at anvende, er også forbudte at sælge, skriver Jacob Neumann Freisleben, der er fuldmægtig i Dyrevelfærd & Veterinærmedicin hos Fødevarestyrelsen.

Ulovlige af en grund

Og der er en grund til at stødhalsbåndene er ulovlige i Danmark, fortæller dyrlæge Kirsten Brock.

- Hundene bliver superforskrækket, fordi de ikke ved, hvad det er, der rammer dem, når de får stød. Så det er en rigtig unfair måde at bruge det på. Og man ved, at de hunde, der har været udsat for træning med elhalsbånd, bliver angste og utrygge, fortæller hun.

Selvom vi har fortalt forhandlerne, at de sælger ulovlige stødhalsbånd, vil ingen af dem fjerne produkterne fra deres hjemmeside, før der har været en myndighed inde over.