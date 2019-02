Hundredvis af berørte borgere inviteres til møde om gasledning

Fredag lød startskuddet til en otte uger lang høring om gasprojektet Baltic Pipe, der skal gå fra Nordsøen gennem Danmark til Polen.

Det har fået Energinet til at invitere til syv borgermøder forskellige steder i landet for at imødekomme de flere hundrede danskere, der kan blive berørt af gasledningen. På Fyn afholdes der møde i Odense den 12. marts og i Middelfart den 14. marts.

Læs også Endeligt forslag: Så tæt på dig kan gasledning over Fyn komme til at ligge

Torben Bravo, der er administrerende direktør i Energinet TSO-gas, som står for projektet, håber på stort fremmøde. Ifølge ham er det i alles interesse, at de forskellige synspunkter bliver lagt frem.

- Røret er en fysisk infrastruktur, som vi kommer til at grave ned i jorden. De, der bliver direkte berørt, vil opleve, at vi kommer og graver i deres jord. De fleste af de lodsejere, som vi skal i kontakt med, det er landmænd, siger direktøren.

Høringsbreve sendt til 831 ejendomme

Miljøstyrelsen, Energistyrelsen og Erhvervsstyrelsen har sendt høringsbreve til 831 ejendomme, der risikerer at blive direkte berørt af projektet.

Derudover har 1203 ejendomme, der ligger i nærheden af det område, hvor projektet foregår, også modtaget et brev.

I november sidste år fik naturgasledningen med navnet Baltic Pipe grønt lys fra regeringerne i Danmark og Polen. Men projektet mangler fortsat en miljøgodkendelse, før det kan blive igangsat. Den proces indebærer to høringsrunder, hvor den anden netop er begyndt.

Berørte borgere kan se frem til erstatning

Det er selve etableringen af gasrøret, der kan irritere borgerne. Det kan eksempelvis være en mark, hvor der dyrkes afgrøder, som påvirkes, påpeger Torben Bravo.

- Det er jo desværre sådan, at med store statslige infrastrukturer uanset om det er metro, jernbane, veje, broer eller i det her tilfælde energiinfrastrukturer, så kommer det til at berøre nogle borgere, siger han.

Læs også Her er, hvad du skal vide om gasledningen Baltic Pipe

Borgere og forretningsfolk, der bliver berørt økonomisk kan også se frem til erstatning. Projektet kommer ikke til at bidrage til det danske energiforbrug. Derimod er der en gevinst i, at Danmark bliver betalt for at føre gas gennem landet.

Ledningen skal kobles på Europipe II i Nordsøen og herfra skal den flytte naturgas fra Norske felter i Nordsøen. Gasledningens 210 kilometer lange rør skal gå igennem dele af Jylland, Lillebælt, Fyn samt Vest- og Sydsjælland.