Første abeunge i Odense Zoo: Hunnen må blive, det må hannen ikke

Årets første dødningehovedabeunge også kendt som aben, der sidder trofrast på Pippi Langstrømpes skulder, blev født tidligt i morges.

Hankøn skal væk

Kønnet på den lille abeunge er altafgørende for, om den kan blive i flokken i Odense. Er aben hankøn, må den forlade flokken for at sikre, der ikke kommer indavl.

- Vi kan nok se kønnet efter et halvt år, men vi venter til, vi kan se det. Vi tager ikke ungen fra moren. Vi lader aberne passe sig selv, ligesom i naturen, siger Nina Collatz.

Og selvom aben ser venlig ud, er det ikke altid tilfældet.

- Aberne kan være enormt brutale overfor hinanden, særligt hankøn. Hvis der er for mange, mobber de hinanden, hvor de danner grupper, der slås voldsomt, fortæller Nina Collatz.

Selvom racen er kendt for dens voldsomme adfærd, passer moren godt på sin nyfødte unge.

- Hvis det bliver for voldsomt for ungen, går de bare ind i stalden, hvor den er i sikkerhed. Alle aberne er nysgerrige, men har en rolig adværd overfor den lille nye, forklarer Nina Collatz.

Ungerne er forholdsvis store. Selvom de blot vejer 100 gram, udgør de en sjettedel af hunnens vægt.

Ifølge zoologen går der ikke lang tid, før den nye unge får selskab.

- Vi forventer, at der er to til tre flere unger på vej. Der er nogle af dødningehovedaberne, der ser lidt tykke ud, siger zoolog Nina Collatz smilende.

Fakta Dødningehovedabens navn kommer af dens særlige ansigt.

Den lever i træerne i den sydamerikanske regnskov og æder kød. Dødningehovedaber danner store grupper på 40 til 50 individer, men somme tider helt op til et par hundrede.

Dødningehovedaberne tisser ofte på hænder og fødder og smører halerne ind i tis, frugt og anden mad. Det gør den for at give en særlig gruppeduft, så dens medlemmer nemt kan kende hinanden.

Aberne kommunikerer med lyde, som kan have så høj en tone, at vi mennesker ikke kan høre dem.

Dødningehovedabens krop er 28 til 36 centimeter. Kilde Odense Zoo Se mere