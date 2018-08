Hurtige fynske salg: Dit hus sælges på under en måned

Nye tal viser, at 21 procent af alle de huse, der bliver solgt på Fyn, bliver solgt på under en måned. For fem år siden var det kun 12 procent.

I øjeblikket bliver der solgt dobbelt så mange huse på under en måned, end der gjorde for fem år siden. Således bliver hvert femte hus på Fyn solgt i løbet af de første 30 dage. På landsplan er det hvert fjerde hus som er solgt inden en måned.

Det er godt for de sælgere, der hurtigt vil videre med deres boligdrømme, men det betyder også, at køberne skal gøre deres overvejelser hurtigere.

Det er Boligsiden.dk der har gravet lidt i boligstatistikkerne for første halvår af 2018.

- Der er solgt mere end dobbelt så mange huse på under en måned i første halvdel af i år end for fem år siden. Det skyldes, at der dengang ikke var kommet skub i boligmarkedet efter finanskrisen, og at der var ti procent flere huse at vælge imellem, siger Birgit Daetz, kommunikationsdirektør og boligøkonom hos Boligsiden.dk.

Birgit Daetz tilføjer at konkurrencen om de bedste huse på det tidspunkt ikke var lige så stor som i dag:

- Der er en optimisme på markedet nu, der gør, at flere vil sælge og købe, og de mange lynsalg betyder, at flere sælgere hurtigt kan komme videre med at udleve deres boligdrømme.

Samme tendens i hele landet

Om du bor på Fyn, i Jylland eller et tredje eller fjerde sted gør ingen forskel for sandsynligheden for et hurtigt salg. Andelen af huse solgt på mindre end en måned er nemlig steget i alle landsdele.

Dog ser de stigende huspriser i København og omegn ud til at få flere huskøbere til at tage sig lidt mere betænkningstid end tidligere.

