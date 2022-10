Fleksjobbere løser stort problem på OUH: Ayten giver sygeplejersker mere tid til patienterne

Har de knækket en særdeles hård nød på OUH?

På Onkologisk Afdeling har de i hvert fald et rigtig godt bud på en løsning på en af de helt store udfordringer i sundhedsvæsnet.

Patientpleje er sygeplejerskers kerneopgave, men alt for ofte bliver mange sygeplejerskers hverdag fyldt med mange andre praktiske opgave, som ikke kræver deres specialiserede uddannelse.

På OUH's Onkologiske Afdeling har de fundet en løsning: Fleksjobbere ansat som såkaldte husassistenter.

- Vi havde nogle sygeplejersker, der løb rigtig stærkt og var på grænsen til at blive stressramte. Så tænkte vi: "Hvad kan vi gøre for at afhjælpe det her?", fortæller Janne Hammer, der er afdelingssygeplejerske.

På afdelingen har man derfor ansat tre nye kolleger med titlen husassistenter. De er alle ansat som fleksjobbere til at varetage praktiske opgaver, der kan frigøre timer for sygeplejerskerne.



Og det fungerer.

- Vi har fået nogle gladere sygeplejersker, der ikke føler sig stressede af, at de også skal huske at få ryddet op, servere mad og gøre rent. Nu har vi nogen, der hjælper os med det, så vi kan koncentrere os om sygeplejen, fortæller Janne Hammer.

Fra selvstændig til husassistent

En af den nye husassistenter er Ayten Güzle. Hun er også overbevist om, at det har hjulpet alle at få husassistenter til de mere praktiske opgaver.

Hun har tidligere været selvstændig, men nu finder hun stor værdi og glæde i at arbejde som husassistent på OUH.

- Jeg er rigtig glad for at være her. Det er dejligt at komme ud hver da og have noget at lave.

- Jeg kan godt mærke på sygeplejerskerne, at de er lettede, og at de ikke løber så meget rundt. For det fylder rigtig meget det her køkkenarbejde, siger Ayten Güzle.

Når hun er på arbejde hjælper hun blandt andet med at servere aftensmaden.

- Bare det at gøre maden klar, servere og ryde op igen, det kan nemt tage tre timer, fortæller Ayten Güzle.

Og det er altså tre timer, som en sygeplejerske nu har ekstra til at tage sig af sine patienter.

Oprindeligt var fleksjobbet som husassistent planlagt som en etårig prøveperiode. Men allerede efter tre måneder besluttede Janne Hammer at fastansætte Ayten Güzle, sammen med to andre der til sammen udgør en fuldtidsstilling.

- Jeg håber, at vi kan gøre en forskel. Det er det vigtigste. At vi fleksjobbere kan gøre en forskel, selv om vi har nedsat arbejdsevne. Og det kan jeg godt mærke, at det kan vi godt her, siger Ayten Güzle.

Opstod ud fra ubesatte stillinger

Tidligere har vi fortalt om OUH's store udfordringer med at rekruttere nye sygeplejersker på en række afdelinger. Og faktisk opstod ideen om husassistenterne ud fra samme problemstilling.

- Vi havde nogle ubesatte sygeplejerskestillinger, som afdelingen var påvirket af. Derfor så vi på de opgaver, som i virkeligheden kan varetages af hvilken som helst faggruppe, forklarer Janne Hammer.

Derfra udsprang tanken om at få fleksjobbere ind på afdelingen til at hjælpe med netop de opgaver. Et fleksjob er et tilbud til personer, der på grund af en varig og væsentligt nedsat arbejdsevne ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår.

Og derfor kunne opgaver som oprydning, let kontrol af udstyr og servering af mad til de indlagte patienter både være et godt og gavnligt fleksjob - og samtidig en kæmpe håndsrækning til de fortravlede sygeplejersker.

- Det er svært at finde sygeplejersker til det. Så vi tænkte, at det også kunne hjælpe andre mennesker. Så det kunne være en hjælp for både dem og os, fortæller afdelingssygeplejersken.

75 procent af de sygeplejerskestillinger, som hospitalet slog op i 2021, modtog fem eller færre ansøgere.