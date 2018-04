Husker du?: Efterårets valgdrama i Kerteminde

I den kommende uge er det 100 dage siden, de nye kommunalbestyrelser og byråd trådte til. Vi tager dig med tilbage til fire hektiske døgn i Kerteminde, mens kampen om borgmesterkæden stod på.

Tirsdag den 5. december 2017:

Kerteminde Kommunes kommende borgmester får kæden på for første gang.

Glæde, latter, lettelse og klapsalver fyldte byrådssalen den dag.

Men forud for det konstituerende møde var gået fire hektiske og intense døgn i jagten på at skabe et flertal og finde ud af, hvem der skulle sidde for for bordenden i kommunen de næste fire år.

Tirsdag den 21. november 2017:

Spillet om posterne begyndte kort efter klokken 20 på valgaftenen den 21. november 2017.

Hurtigt stod det klart, at Konservative havde fået et kanonvalg og gik fra ét til syv mandater. Til gengæld fik de to lister - Borgerlisten og Kertemindelisten - et katastrofevalg og gik fra sammenlagt seks til ét mandat.

Konservative, Dansk Folkeparti, Radikale og Borgerlisten fandt hurtigt sammen i Kertemindehallens badmintonhal, men med 12 mandater var det ikke nok til at gøre den konservative Klavs Lauridsen til borgmester. De manglede ét mandat.

På den anden side stod Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten med 10 mandater. De manglede altså tre mandater for at gøre socialdemokraten Kasper Olesen til borgmester.

Midt mellem det hele stod borgmesterpartiet Venstre med tre mandater.

Spillet var i gang.

Valgkampen, november 2017:

Forud for valgaftenen- og natten var gået en valgkamp, hvor det især var gamle travere som havneplanen, slusen og vindmøller i Munkebo, der fyldte på debatdagsordenen.

Og allerede i valgkampen var spørgsmålet om borgmesterkæden et stort emne for debat.

Valgaftenen - og dagene, der fulgte:

Og det emne skulle vise sig at fortsætte i flere dage efter valget.

Som en af de sidste kommuner i landet indgik politikerne fra Socialdemokratiet, Venstre, SF og Enhedslisten fire dage efter valget en aftale, der gjorde Kasper Olesen til borgmester i Kerteminde Kommune.

Tilbageblik

Vores fotografer og reportere fulgte de dramatiske dage i Kerteminde tæt. I indslaget tager de dig med en tur tilbage til kampen omkæden i Kerteminde Kommune.

Se hele indslaget herunder: