Husker du snestormen i 1996? For 22 år siden strandede 400 bilister på motorvejen

Umiddelbart truer ingen nedbør med at falde over Fyn tirsdag. Hverken regn, sne eller slud ser ud til at kunne forpurre den fine, kolde februardag.

Anderledes så det ud i 1996.

I dagene 18. til 20. februar det år rasede en hidsig snestorm hen over Danmark. Ifølge TV 2 Vejret var det den kraftigste snestorm i 17 år.

Det er i dag præcis 22 år siden, at sneen lagde Fyn ned.

En landmand forsøgte at komme frem - men den gik ikke. Foto: Paul Quist /TV 2/Fyn

Overnattede på asylcentret

På Fyn blev bilister nærmest begravet på motorvejen mellem Nr. Aaby og Middelfart. De måtte sidde i timevis og vente på at blive evakueret.

Ifølge TV 2/Fyns udsendelse fra den 20. februar 1996 var op mod 400 bilister fanget i snemasserne på motorvejen.

Foto: Paul Quist /TV 2/Fyn

Flere af de strandede bilister blev indlogeret på asylcentret i Middelfart, hvor de overnattede.

En af dem var Jette Husballe, der måtte lade bilen stå på motorvejen og krybe i ly for den hvide nedbør med hunden Tika.

Har I delt værelse med asylbeboerne i nat?

- Ja, det var nogen fra Kroatien. En mand, en kone og deres ene barn.

Hvordan tog de imod jer?

- Jamen, manden begyndte at rede seng til mig. Så sagde jeg: Nej, nej - det kunne jeg godt selv. Og så skænkede de kaffe. Jamen, de var parate til at lægge sig på gulvet. Det var helt utroligt.

