Husker du Tinkas Juleeventyr? Nu er farmors gård til salg

Hvis du så Tinkas Juleeventyr sidste år, så har du sikkert også set den hvide gård, som Lasses farmor boede på og drev dyrlægeklinik fra. Nu er julekalendergården til salg.

Det er Boliga, der skriver, at Højbogaard tæt på Vester Åby er sat til salg.

Gården har gennem 24 afsnit dannet ramme om TV 2's julekalender, Tinkas Juleeventyr. Her flyttede Lasse og hans familie ind hos farmor, der blev spillet af Birthe Neumann. Senere holdt halvnissen Tinka også til på gården.

Gården er 238 kvadratmeter stor, og prisen er 2.495.000 kroner.

Gården fra Tinkas Juleeventyr er til salg for knap 2,5 millioner kroner. Foto: Cadeau Bolig

Du kan se hele salgsopstillingen her.

- Her er tale om en helt fantastisk ejendom, som rummer en masse muligheder. Den tidligere ejer var snedkermester med værksted, mens den nuværende ejer anvender ejendommen som fritidsbolig, siger Christian Fabricius fra Cadeau Bolig til Boliga.

- Der forelægger også mulighed for at lave ejendommen til en bed and breakfast. Den eneste grænse for ejendommen er købers egen fantasi, siger han.

