Huskøbere flokkes til Fyn

Fyn er fin, og det betyder, at flere og flere vælger at slå rødder på øen.

Fra januar til august i år er der blevet solgt 3.208 huse på Fyn, og det er 9,3 procent flere end i samme periode sidste år.

Det viser nye tal fra Boligsiden.dk

Særligt de fynske kystkommuner Kerteminde, Nyborg og Langeland skiller sig ud i statistikken. I de tre kommuner er salget af huse nemlig steget med henholdsvis 31, 25 og 19 procent siden sidste optælling i 2017.

Hovedstaden er mindre appetitlig

Generelt er det Region Syddanmark, som løber med førstepladsen, når det kommer til salg af huse. Her er der blevet solgt næsten otte procent flere end sidste år.

I provinsen er priserne samtidig langt mere appetitlige end i hovedstadsområdet, og det kan aflæses i salgstallene Birgit Daetz, boligøkonom og kommunikationsdirektør ved Boligsiden.dk

Til sammenligning er salget af huse i Region Hovedstaden faldet med omkring fem procent. Og det er der ifølge boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk, Birgit Daetz, flere grunde til.

- En af årsagerne til, at vi ser en positiv salgsudvikling på Fyn og i Sydjylland, er, at samfundsøkonomien generelt har det godt, samt at beskæftigelsen er høj. Det mærker man også i provinsen, hvor priserne samtidig er langt mere appetitlige end i hovedstadsområdet, og det kan aflæses i salgstallene, siger Birgit Daezt til Boligsiden.dk.

I Region Syddanmark er det kun én kommune, som har oplevet tilbagegang i salget af huse. Og det er den sønderjyske kommune Sønderborg. Her er der blevet solgt seks procent færre huse fra januar til august i år sammenlignet med den tilsvarende periode sidste år.

Men ifølge Birgit Daetz er der samlet set meget at glæde sig over.

- Det betyder omvendt, at vi ser en positiv udvikling i de resterende kommuner i regionen, og det er virkelig positivt, at købelysten er øget. Både fordi det siger noget om det økonomiske fundament, men også fordi at en masse danskere på de kanter dermed har fundet et hus at slå rødder i,” siger Birgit Daetz til Boligsiden.dk.

Hussalget i de danske regioner fra januar til august Region Januar-august 2017 Januar-august 2018 Stigning i procent Syddanmark 6.969 7.512 7,8% Nordjylland 3.419 3.569 4,4% Midtjylland 7.601 7.894 3,9% Sjælland 5.917 6.145 3,9% Hovedstaden 8.046 7.654 -4,9% Hele landet 31.952 32.774 2,6%

Kilde til data: Boligsiden.dk