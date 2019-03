Huspriser boomer: Så meget kan dit hus sælges for

Salgspriserne på huse i Danmark er på sit højeste siden finanskrisen, og Fyn følger godt med.

Det viser de nyeste tal fra Realkreditrådets statistikbank.

Det er især København, der trækker tallene op.

Fra fjerde kvartal 2017 til 2018 steg salgspriserne i København med 8,5 procent.

På Fyn var stigningen blot på 3,8 procent.

Landsgennemsnittet lå på 4,2 procent, og det gennemsnit svarer til, at et gennemsnitligt dansk parcelhus på 140 kvadratmeter kostede 1,9 millioner kroner ved udgangen af 2018.

På Fyn kostede det samme hus knap 1,5 millioner kroner. Til sammenligning var prisen i København By godt fem millioner kroner.

På Fyn er det ikke nogen overraskelse, at det er dyrest at bo i Odense, hvor gennemsnitsprisen er 2,2 millioner kroner for et parcel- og rækkehus.

Middelfart, Svendborg og Kerteminde hører også til i Fyns dyre ende.

Billigst er Langeland, hvor et hus på 140 kvadratmeter ved udgangen af 2018 blev solgt for 760.000 kroner.

Der mangler stadig en smule, inden priserne på Fyn passerer huspriserne i 2007, da de toppede sidste gang.

Dengang kostede et gennemsnitligt række- eller parcelhus på Fyn knap 1,6 millioner kroner.