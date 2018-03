Hussalg: Fynsk kommune anden mest populære på landsplan

Det er blevet attraktivt at købe bolig på Fyn. Særligt Kerteminde, Odense og Langeland oplever en stigning i antallet af hushandler.

Nu er kurven knækket, og folk vil igen bo på Fyn.

Det er særligt Kerteminde, der er frontløber med hele 77 procent flere hushandler i 2018. Derudover oplever Langeland også flotte plusser med 38 procent.

Den flotte stigning i hussalg har ifølge Homes ejendomsmælger flere forklaringer:

- Det er nok svært kun at pege på én årsag, men umiddelbart tror jeg, at det skyldes, at der er skabt en del nye job, i Kerteminde-området. Der sker ligeledes meget i Odense med ombygning af byen, letbane, nyt OUH og Facebook, siger Per Hansen, ejendomsmægler Home Kerteminde – Munkebo.

Top-10 over flest hussalg i 2018:

Kommune jan+feb 2017 jan+feb 2018 Forskel i styk Forskel i % Rebild 32 57 25 78,1 Kerteminde 26 46 20 76,9 Norddjurs 31 54 23 74,2 Hvidovre 50 80 30 60,0 Brønderslev 35 55 20 57,1 Vejen 39 58 19 48,7 Køge 76 113 37 48,7 Kolding 104 146 42 40,4 Langeland 21 29 8 38,1 Odder 27 37 10 37,0 Note: Kun medtaget kommuner med min. 10 handler i hver periode Kilde: Boligsiden og Home, villa- og rækkehushandler

En attraktiv kommune

I 2017 åbnede en ny golfbane på et højt internationalt niveau i Kerteminde, og kommunen anlagde et nyt naturområde: ”Sybergland” med søer, stier med mere. Det har også betydning for kommunens popularitet.

- Kerteminde er og har altid været en attraktiv bosætningskommune for folk, der arbejder i Odense, og når priserne stiger i Odense, oplever vi en øget tilstrømning fra Odense mod Kerteminde. Kommunen tiltrækker jo også folk, der gerne vil bo tæt på vandet, skov og strand og dyrke deres fritidsinteresser som eksempelvis sejlsport, siger Per Hansen.

Hussalget i landsdele og på landsplan: