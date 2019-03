Spørgsmål og svar om fugleinfluenza: Hvad gør du, hvis dit barn har rørt ved en død fugl?

Fredag formiddag er virussen fugleinfluenza igen kommet tæt på fynboernes hverdag, da der blev konstateret fugleinfluenza på en gård på Vestfyn.

Fugleinfluenza er en smitsom virussygdom, som rammer fugle. Sygdommen kan medføre en dødelighed hos fjerkræ på op til 100 procent. Dødeligheden kommer an på, hvilken type virus der er tale om.

Mennesker kan også smittes, dog kun hvis der er tale om den alvorlige type af virussen, hvilket ikke er tilfældet for det nye fund af fugleinfluenzaen på Fyn.

Der er endnu ikke blevet rapporteret et tilfælde, hvor et mennesker har smittet et andet menneske.

Kan mennesker blive smittet af fugleinfluenza?

Det korte svar er ja - dog ikke med den type af fugleinfluenza, som der er konstateret ved Brenderup på Fyn.

For at et menneske kan få fugleinfluenza, skal man have været i tæt kontakt med en smittet fugl. Det er fuglens afføring, der smitter, når det udtørrer, og et menneske indånder afføringsdampene.

Symptomerne på, at man som mennesker er blevet smittet med fugleinfluenza, ligner meget symptomerne ved en ganske almindelig influenza. Man føler sig utilpas, hoster, får ondt i halsen med synkebesvær og får feber.

Smitten kan også komme sammen med, at man får øjen- og lungebetændelse.

Hvis du har mistanke om, at du muligvis kan være smittet, skal du kontakte embedslægevagten.

Indtil 1997 troede man, at fugleinfluenza kun kunne ramme fugle. Men så blev det første menneske smittet af virusset i Hongkong i Kina.

Kan sygdommen behandles?

Hvis man har en mistanke om, at der er udbrudt fugleinfluenza, har man anmeldepligt. Der findes en medicin mod fugleinfluenza, men den er desværre ikke effektiv nok.

Derfor sætter man typisk den berørte besætning under tilsyn, hvor der bliver taget prøver til undersøgelser. Fjerkræet, der er smittet, bliver aflivet og fjernes, hvorefter man laver en grundig rengøring af stedet.

I området rundt om det sted, hvor man har fundet smittet, bliver der oprettet en zone med en række restriktioner.

Kan jeg dø af fugleinfluenza?

Hvis du har fået fugleinfluenza, er risikoen for, at du dør, meget lille. Du kommer i behandling med medicin, der vil holde symptomerne nede og hindrer spredning af virus i kroppen.

Skal jeg stoppe med at spise fugl?

Du skal ikke stoppe med at spise fugl. Fugleinfluenzaen smitter kun, hvis man kommer i kontakt med en levende smittet fugl eller muligvis fra dens afføring.

Dog skal du fortsat sørge for at vaske dine hænder efter, at du har rørt ved kødet.

Hvad skal jeg gøre, hvis mit barn har rørt en død fugl?

Du skal såvidt muligt altid undgå, at dit barn rører ved døde dyr. Men hvis dit barn har rørt en død fugl nu, skal du gøre det samme, som du skulle gøre, hvis dit barn havde rørt en død fugl for en uge siden. Du skal sørge for at få barnets hænder vasket grundigt.

Det vil også være en god idé at tage barnets tøj og vaske med det samme ved en høj temperatur. Så er du på den sikre side.

Kan jeg stadig fodre ænder med mine børn i weekenden?

Det skal som udgangspunkt ikke fodre ænder, men hvis du alligevel vælger at gøre det, så skal du så vidt muligt prøve at undgå at røre ved ænderne.

Kilde: Miljø- og Fødevarstyrelsen, Statens Serum Institut, Sundhedsstyrelsen.