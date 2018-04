Hvad griner du af? Stik os din bedste joke

Vi vil gerne vide, hvad fynboerne egentlig griner af. Måske er det OB, det er muligvis blondiner eller måske H.C. Andersen.

Hvorfor kan en dinosaur ikke klappe?

TV 2/Fyn vil gerne vide, hvad fynboerne klasker sig på låret, får ondt i mavemusklerne og tårer i øjenkrogen af. Hvad griner Fyn af?

Er det de platte, de vandede, de underholdende eller de frække jokes?

Fordi den er uddød.

Send en mail

Til sommer laver alle otte TV 2-regioner et event på Folkemødet, der skal handle om alt det, vi griner af.

Vi har fundet på et rigtig sjovt navn til eventet. Vi kalder det "Hvad griner I af - en regional undersøgelse af humorens væsen".

Ja, okay, måske lyder det tørt, men vi lover, det bliver sjovt, når vi undersøger den humor, der binder os sammen som et folk - for I skal nemlig hjælpe os.

Send den bedste, eller de bedste, vittigheder, du har liggende på lager, til joke@tv2fyn.dk

En fynbo sagde til en englænder: Det regner godt nok meget i dag.

Englænderen svarede: "what?".

Ja, gu' fa'en er det da vådt, svarede fynboen.