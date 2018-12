Se orkanvideo: Hvad lavede du 3. december 1999?

Den 3. december er for mange ikke en rar dato, at mindes. I dag er det nemlig præcis 19 år siden, at strømmen gik, træer væltede, tage blæste af, og broer lukkede.

En orkan havde det ganske land i et jerngreb i, og da den endelig slap, efterlod den ikke kun et spor af voldsom ødelæggelse, men også flere døde og kvæstede i hundredevis.

For mange kom det voldsomme vejr bag på dem, men for andre satte vejrfænomenet dybe spor.

Således noterer Maliha Louise Pessian Hansen på TV 2/Fyns Facebook-side blandt andet at orkanen tog "halvdelen af huset", mens Eva Elmquist Nør spørger to gange Martin om de husker det "flyvende hundehus".

Orkanen er registreret som den værste i Danmark, og selvom Trine Olsen kun var i børnehavealderen , da den hærgede landet, så kan hun tydeligt huske den:

"Jeg skulle til fødselsdag ved min kusine, og turen dertil var næsten umulig fordi vejene var spærrede med væltede træer, der fløj tagsten rundt over det hele - og jeg selv, var ved at flyve væk. Min mor holdt fast i min hætte, fordi jeg lettede i vinden", skriver Trine Olsen på Facebook.

Artiklen fortsætter under videoen ...

I flere fynske byer gik strømmen, og det gik også ud over TV 2/Fyn, der kort før den regionale nyhedsudsendelse var helt uden strøm fordi væltede træer rev elledningerne med sig i faldet.

Manden forsvandt med orkanen

I den kuriøse ende af oplevelserne fra decemberorkanen skriver Dorthe Vestermann muntert, at 3. december 1999 var livsomvæltende for hende: "Jeg var bekymret for min mand som var til julefrokost i det voldsomme vejr - bekymringerne kunne jeg have sparet da han efterfølgende fik ny adresse".

Ødelæggelser for 13 milliarder

Vinden var kraftigst i de sydlige egne, der stort set alle steder - også inde i landet - havde middelvinde over 35 meter i sekundet, hvilket svarer til orkan og er meget sjældent.

I alt ødelagde orkanen værdier for omkring 13 milliarder kroner, kvæstede 800 mennesker og kostede på landsplan seks mennesker livet.

I det indlejrede Facebook-opslag herunder kan du læse om flere oplevelser fra 3. december 1999.

Blandt andet kan du læse om Chanet Kjær Christiansen, som det lykkedes at nå frem til et Chippendale-show, og om Annette Borup Hansen der så naboens carport komme flyvende ...