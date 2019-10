Fynbus svarer på jeres spørgsmål: - Hvad med nogle mindre busser?

Ventetider, få afgange og lukkede busruter. Den seneste uge har Bemærk fortalt om særligt unges udfordringer med offentlig transport.

I en undersøgelse, som Bemærk har lavet blandt 700 unge på Fyn, viser det sig, at 25 procent har måtte vælge en anden uddannelse, end den de ønskede, på grund af dårlige transportforbindelser. Blandt de adspurgte har 42,6 procent måtte fravælge en fritidsaktivitet, fordi det ikke har været muligt at komme frem og tilbage med offentlig transport.

Læs også Fynske unge: Vi fravælger teater og fodbold på grund af dårlige busafgange

Det er historier, der har skabt debat på sociale medier, og mange brugere har været ivrige med forslag til, hvordan Fynbus kan arrangere sig, så det passer passagererne bedre.

Bemærk har præsenteret idéerne for Fynbus’ direktør, Carsten Hyldborg Jensen, og bedt ham kommentere på dem.

Det er Fynbus’ egen skyld

Flere af kommentarerne handler helt enkelt om, at der er for få busser, der kører på Fyn. For eksempel skriver Karin L. Thomsen, at det kunne forbedre forholdene for fynboer på landet, hvis der kørte flere busser.

Den holdning deler Maria Witte, men hun tror, det er for sent for Fynbus, at få deres passagerer tilbage.

Carsten Hyldborg Jensen forstår deres tanker, men forklarer, at det ikke nødvendigvis er løsningen.

- I nogle situationer ville det hjælpe at indsætte flere busser for at få flere til at tage dem, men ikke i alle. Hvis nu man tager en bus ude på landet, hvor der er under én passager med bussen i snit på flere af afgangene, så ville det ikke give mening at indsætte flere busser, siger direktøren for Fynbus.

Læs også Fynbus: - Vi har løsningen på unges busproblemer

De store busser skal byttes ud

En anden idé til en løsning er at erstatte nogle af de store busser med nogle mindre busser, som er billigere i drift. De mindre busser skal ifølge facebook-brugerne i stedet køre oftere.

Men dét er ifølge Fynbus ikke en god idé, fordi mindre busser alligevel vil være dyrere i længden, hvis de skal køre oftere end de store busser.

- Det vil være en meget dyrere løsning. En minibus er ikke ret meget billigere end en stor bus. En stor bus koster cirka 550 kroner i timen og en minibus koster cirka 350 kroner i timen, siger han og fortsætter:

- Hvis efterspørgslen på minibusser kommer, kan vi levere dem gennem vores teletaxasystem, men det kan vi sådan set også, som det ser ud nu. Hvis vi forestiller os, at ti børn skulle til fodbold klokken 18, og de boede i nærheden af hinanden, og alle bestilte samtidigt, så ville vi kunne planlægge en minibus.

Læs også Fynbus får eftergivet millioner

Nordjylland kan - kan Fyn ikke også?

Taxaer, minibusser og en smuttur på jernhesten er populære bud på alternativer til, hvordan Fynbus kan gøre det lettere for fynboerne at komme frem og tilbage.

Peter Martin Jakobsen mener også, at der kunne være fremtid i at følge i Nordjyllands trafikselskabs fodspor med et samarbejde med Gomore, hvor Gomore-liftene fremgår af rejseplanen i Nordjylland.

Det er et forslag, Fynbus overhovedet ikke er afvisende overfor.

- Hvis Gomore vil kobles op på Fyn, så skal de bare kontakte rejseplanen, så kan de bare komme op. Det kunne også være taxa, delecykler og sågar løbehjul, der kunne foreslås på rejseplanen, så det er allerede i gang.

Læs også Husk refleksen: Fynboerne skal være mere synlige i trafikken

En svær nød at knække

Det glæder direktøren for Fynbus, at så mange er engagerede i deres lokale transportmidler. Han understreger, at Fynbus altid er lydhør og gerne vil høre folks meninger om selskabet.

For direktøren er det dog klart, at løsningen ikke er flere store eller små busser i pendulfart.

- Det er alt for dyrt, både kommunalt og samfundsmæssigt. Det løser et meget lille transportbehov, da transportbehovet på landet ikke er stort nok.

Læs også Passagerer svigter FynBus: 2,6 millioner færre hopper på de fynske busser

Carsten Hyldborg Jensen forstår godt fynboernes frustrationer, men mener, at Fynbus gør, hvad de kan, og at de har gjort det længe.

- Vi er jo i mange år blevet kritiseret for at køre med tomme busser på landet og for at have for få busser. Men vi har jo et alternativ i teletaxaen.

Men det er desværre ikke et alternativ, som ret mange kender til, og det ærgrer direktøren.

- De her unge mennesker, som har opgivet nogle aktiviteter, det kan være, at nogle af dem ikke har været opmærksomme på teletaxa. Derfor er jeg selvfølgeligt ked af at man ikke har fået øjnene op for muligheden, fordi man kan blive hentet hjemme og hentet ved aktiviteten og blive kørt hjem, slutter direktøren.