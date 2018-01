Hvad mener du? "Træk cyklen"-skilt irriterer Cyklistforbundet

Odense er en cykelby. Men det er også en by med masser af vejarbejde, som lige nu tvinger cyklisterne til at trække cyklen. Og det er superirriterende, lyder det fra Cyklistforbundet.

I sidste uge flyttede FynBus stoppestederne fra den vante plads ved Odense Banegård på grund af letbanebyggeriet. Det betød kaos for både passagererne og trafikanterne. Og som TV 2/Fyn skrev mandag, så kniber det med at overholde færdselsreglerne.

Det er et problem, når man ikke kan få et almindeligt cykelflow, når man cykler. Jens Henriksen, Cyklistforbundet i Odense

Nu er der kommet røde forbudstavler op ved Østre Stationsvej, som fortæller, at cyklisterne skal stå af og trække cyklen forbi holdepladserne. Og det er træls, lyder det fra Cyklistforbundet i Odense.

Her på Østre Stationsvej i Odense ved banegården må cyklister ikke længere cykle. Foto: Ole Holbech

- Det er et problem, når man ikke kan få et almindeligt cykelflow, når man cykler. Det er selvfølgelig et kort stykke, men det er irriterende for cyklister at skulle stå af og trække, siger Jens Henriksen fra Cyklistforbundet i Odense.

Han fortsætter:

- Man kan også sige, at cyklerne fylder jo også mere, når der er snæver plads. Så vi tænker: Hvorfor er det egentligt, at vi ikke bare må cykle der?

Politiet holder øje

Odense Kommune har bedt politiet om at holde et ekstra øje med både cyklister og bilister på strækningen.

- Vi kan være lidt udfordrede på, om både cyklister og bilister overholder reglerne. Vi er nu i dialog med politiet om, hvad vi gør ved det, sagde Allan Bach Laursen, kontorchef i Park og Vej i Odense kommune mandag til TV 2/Fyn.

Men det er lige i overkanten, mener Cyklistforbundet.

- Jeg synes, at vi alle sammen skal kunne være her. Jeg synes ikke, at det er måden med en masse røde skilte og forbud.

- Selvfølgelig skal cyklisterne tage hensyn til de gående. Men det mener jeg, at de sagtens kan finde ud af.

Man tager vel ikke skade af at trække cyklen det lille stykke vej?

- Nej, nej. Men der er bare ikke så meget plads. Vi fylder som næsten to, når vi går med vores cykel. Hvis man synes, der er for meget fart, så kan man jo sætte nogle cykelbump op. Jeg mener, at cyklisterne sagtens kan manøverere ind igennem området, siger Jens Henriksen.

