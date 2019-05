Flere danskere ryger: Hvad skal cigaretterne koste, hvis de skal holde op?

Flere og flere danskere ryger. Det viser nye tal fra den årlige undersøgelse af danskernes rygevaner, som Sundhedsstyrelsen, Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen står bag.

Undersøgelsen, der blev offentliggjort i begyndelsen af året, viser, at 23 procent af den voksne befolkning ryger.

I de seneste seks år har der ikke været nogen ændring i andelen af danske rygere. Men den nyeste undersøgelse viser, at antallet af rygere er steget for første gang i 20 år.

Ifølge undersøgelsen er rygning årsag til 13.600 dødsfald hvert år og er en stærkt medvirkende årsag til, at danskerne lever kortere end deres europæiske naboer.

Hvad skal cigaretterne koste?

Beregninger fra Sundhedsministeriet viser, at hvis man hæver prisen på en pakke cigaretter fra 40 til 60 kroner, så forventes det at medføre et fald i unges forbrug på 75 procent.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er øgede cigaretpriser en af de vigtigste knapper, politikerne kan dreje på, hvis de vil have færre til at begynde med at ryge.

Blandt de fynske folketingskandidater er der stor tilslutning til at hæve prisen, da TV 2/Fyn spurgte flere kandidater om cigaretpriser i april. Her mente 41 procent af de adspurgte, at prisen på en pakke cigaretter bør koste mellem 50 og 75 kroner.

Men de største bejlere til statsministerposten tøver med at sætte konkrete tal på, hvad en pakke cigaretter skal koste.

Lars Løkke Rasmussen (V) har varslet højere cigaretpriser, og det gjorde han også onsdag, da han var på Nordfyn, men han vil stadig ikke sætte pris på en pakke cigaretter.

Hvad synes du, en pakke cigaretter skal koste?

- Jeg synes, at den skal være dyrere end den er. Hver dag er der 40 børn og unge, der starter med at ryge. Det gjorde jeg også selv engang. Men det er nemmere at stoppe med at ryge, hvis man aldrig er begyndt. Så vi skal hæve priserne, og præcis hvor meget vi skal hæve med, det lover jeg at vende tilbage til, inden danskerne skal stemme, siger Lars Løkke Rasmussen.

Venstres formand Lars Løkke Rasmussen vil stadig ikke sige, hvor meget en pakke cigaretter skal koste. Foto: Ole Holbech

Mette Frederiksen (S) er mere uklar i mæglet. Hun anerkender, at prisen er en afgørende faktor, når det handler om at få folk til at lade være med at ryge, men hun henviser samtidig til, at hun som Socialdemokrat repræsenterer en række borgere, der både har sociale udfordringer og ikke har så mange penge.

- Jeg vil gerne være med til at diskutere, hvordan vi sikrer, at færre mennesker ryger, og ikke mindst, hvordan vi kan forhindre, at unge starter med at ryge, men det skal fungere på en socialt balanceret måde. Jeg er bange for, at hævede priser betyder, at socialt udsatte kommer i klemme, siger Mette Frederiksen til DR.

Fynske folketingskandidater vil hæve cigaretpriserne

TV 2/Fyn spurgte i april flere fynske folketingskandidater, om de ville sætte cigaretpriserne op, og her var der bred enighed om, at det er vejen frem.

Her mener et stort flertal, at prisen på cigaretter skal have et ordentlig nøk opad.

Hvis Lars Løkke Rasmussen vil melde markant ud, kan han med fordel skæve til sin fynske folketingskandidat i Venstre, Bo Libergren. Han er i hvert fald ikke bange for at hæve prisen på cigaretter markant.

- Prisen skal op på omkring 80 kroner for en pakke. Primært med den hensigt at forhindre unge i at starte med at ryge. Vi ved fra Norge, at prisen kan forhindre unge i at ryge, siger Bo Libergren.