Danmarks største samling: Hvad skal du i efterårsferien?

Medmindre at det ustadige efterårsvejr trækker i dig, så kan du trække indendørs og bruge et lille hjørne af skoleferien på, at se en helt unik samling.

Det er Nordfyns Museum, som - netop i uge 42 - afslutter en særudstilling, hvor det er muligt at se et udpluk af Danmarks største modeltraktorsamling.

Samlingen er på langt over 1.500 minitraktorer, og er udover sin sjældne størrelse helt unik, idet minitraktorerne findes i mange størrelser og mærker, skriver museet i sin præsentation af udstillingen.

Nordfyns Museum, Vestergade 16, 5400 Bogense

For de traktorinteresserede er det muligt at se modeller af andre end de moderne og dominerende mærker som Fendt, Claas og John Deere.

Nordfyns Museum byder nemlig også på Bid Bud, Big Roy, Bukh, David Brown og mange, mange flere.

Hertil kommer at mange af traktorerne er endog meget sjældne, skriver museet.

Billetprisen er så oven i købet temmelig overkommelig idet det koster 20 kroner for voksne, mens børn under 18 år kommer gratis ind.

