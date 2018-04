Hvad ved du om kronprinsen? Test dig selv i royalt løbestof

Maraton, visioner og alle kronprinsens store bedrifter. Har du styr på løb og den kongelige højhed, som du skal deltage til Royal Run med?

Tirsdag er den officielle Royal Run-app blevet lanceret. Den skal fungere som en såkaldt ”raceday”-app, hvor løbere og tilskuere på selve løbsdagen den 21. maj kan få information om løbet i den by, de deltager i.

Den nye app har dog også et mere personligt univers, hvor kronprinsen selv deler ud af sine egne erfaringer med løb og træning. Landets kronprins er en erfaren herre, der blandt andet har gennemført adskillige maratoner.

Appen skal være en motivation for dem, der gerne vil have mere bevægelse ind i deres hverdag. Men før du går i gang med at løbe, så kan du her teste, hvor meget du ved om løb og kronprinsen.

