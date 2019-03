Konkurrenceoverblik: Hvem er ude og hvem er inde?

De startede 72 deltagere i konkurrencen, fordelt på klarinet, fløjte og violin. Til sidst står kun tre vindere tilbage.

Undervejs i konkurrencen vil vi opdatere denne artikel med overblik over deltagerne.

Klarinetdeltagerne

Disse seks klarinetdeltagere er stadig med i konkurrencen.

Ann Lepage, Frankrig

Ann Lepage, 22 år, Frankrig. Hun begyndte at spille klarinet i hendes nordfranske hjemby Valenciennes før hun flyttede til Paris. Her læste hun først hos Floren Heau på Konservatoriet i Paris, hvor hendes lærer nu er Phillippe Berrod. Hun har deltaget i finalen ved Jacques Lancelot International Competition og ICA High School Competition,f or blot at nævne et par. Ann har spillet med Orchestre de Paris, Orchestre Les Dissonnances, Orchestre Philarmonique de Liège og Orchestre de Chambre de la Nouvelle Europe. Hun har optrådt som solo klarinettist hos Tokyo Philharmonic Orchestra og Brussels Chamber Orchestra.

ARON CHIESA, 22, Italien

Aron Chiesa, 22 år, Italien. Han spiller første-klarinet hos Sinfonieorchester Basel i Schweiz og har haft samme stilling hos Opera Royal de Wallonie i Liège. Han har optrådt med en lang række symfoniorkestre, bl.a. Teatro Verdi i Salerno, Rotterdam Philhamonikerne og Luxembourgs filhamonikerne. Hans erfaring fra konkurrencer er omfattende, og han har høstet anerkendelse ved fx Czech Clarinet Art Competitions.

HAN KIM, 22, Sydkorea

Han Kim, 22 år, Sydkorea. Han Kim har spillet klarinet, siden han var otte år gammel. Han har vundet publikumsprisen og førsteprisen ved Jacques Lancelot-konkurrencen. Han har tidligere deltaget på Fyn, hvor det blev til en andenplads ved Carl Nielsen International Chamber Music Competition. En konkurrence der vender tilbage i oktober i år. Han Kim spiller for øjeblikket anden-klarinet ved Finlands Radio Symfoniorkester. Han studier pt hos Sabine Meyer ved Musikhochschule Lübeck i Tyskland.

IVAN TIKHONOV, 24, Rusland

Ivan Tikhonov, 24 år, Rusland. Ivan Tikhonov’s talenter blev fremelsket på Ural Music College, hvorefter han i en alder af 17 år han begyndte af få undervisning af professor Petrov Eugeny ved Central Music School ved Moscow State Conservatory. Han har vundet førsteprisen ved Rimsky-Korsakov International Wind Competition. For tiden er han frontfigur hos Moscow State Sympony Orchestra.

VÍCTOR DÍAZ GUERRA, 22, Spanien

Victor Diaz Guerra, 22 år, Spanien. Han har tidligere bl.a. vundet førstepræmier i både hjemlandet og ved internationale konkurrencer. Victor har optrådt for den spanske kongefamilie og spillet sammen med Colburn Symfoni Orkestret, Extremadura Symfoni Orkestret samt Den Europæiske Unions Ungdoms Klarinet-orkester. Udover studier i Spanien har har også modtaget undervisning på Colburn School i Los Angeles.

BLAZ SPAROVEC, 24, Slovenien

Blaz Sparovec, 24 år, Slovenien. Blaz Sparovec har studeret hos Andrej Zupan i Ljubljana før han gjorde sine studier færdig hos Francois Benda på University of Arts i Berlin. Han har høstet en lang række førstepladser ved konkurrencer, bl.a. Hülsta Wooewinds Competition og både førstepræmien og publikumsprisen ved Aeolus Wind Competition. Som første-klarinet har han bl.a. optrådt hos Düsseldorfer Symfonikerne og G¨ttinger Symfoniorkesteret.

Fløjtedeltagerne

Fløjtedeltagerne er blevet reduceret til disse 12 kunstnere:

ERIKA MACALLI, 28, Italien Foto: PR-foto

Erika Macalli er født i Rom og har gået på konservatorierne i Rom og Milano. Hun har vundet Kuhlau International Competition og blev nummer to i både Krakamp og Koehler Competitions. Resultatet deraf var, at hun fik Severino Gazzelloni scholarship. Hun har spillet med Teatro dell'Opera di Romas ungdomsorkester, Ernst and Young Orchestra, det italienske Youth Orchestra, Youth Orchestra of the Mediterranean og Orchestra Cherubini under ledelse af Riccardo Muti. Erika er blevet undervist i fløjte af Michele Marasco, Paolo Taballione og Andrea Oliva og piccolo af Michele Colajanni.

MAEL MARCON, 22, Frankrig Foto: PR-foto

Maël Marcon er født i Frankrig og har studeret på konservatoriet i Marseille, samt under Michel Lavignolles på konservatoriet i Lyon. Han har fortsat sin uddannelse på Pascale Feuvrier's hold på Rayonnement Régional Rueil Malmaison konservatoriet. For tiden modtager han undervisning hos Sophie Cherrier og Vincent Lucas på konservatoriet i Paris. Siden 2017 har han spillet med Ostinato Orchestra i både Frankrig og udlandet. Maël har deltaget i master-classes hos nogle af verdens ledende fløjtespillere, heriblandt Juliette Hurel, Julien Beaudiment, Emmanuel Pahud og Michel Moraguès.

RUOFAN MIN, 24, Kina Foto: PR-foto

YUAN YU, 17, Kina Foto: PR-foto

LÍVIA DULEBA, 29, Ungarn Foto: PR-foto

RAFAEL ADOBAS BAYOG, 21, Spanien Foto: PR-foto

MARIANNA JULIA ŻOŁNACZ, 19, Polen Foto: PR-foto

MATVEY DEMIN, 25, Rusland Foto: PR-foto

JOSÉPHINE OLECH, 24, Frankrig Foto: PR-foto

ALEKSANDRA PLETERSKI, 25, Slovenien Foto: PR-foto

TOMASZ SIERANT, 23, Polen Foto: PR-foto

MARLEY EDER, 27, USA Foto: PR-foto

Violindeltagerne

Der er nu 12 violinister tilbage. Det drejer sig om disse:

Hina Maeda, Japan Foto: PR-foto

Arata Yumi

Belle Ting, Canada

Johan Dalene, Sverige

Dmitry Smirnov , Rusland

Wonbeen Chung, Sydkorea

Ava Bahari, Sverige

Marie-Astrid Hulot, Frankrig

Anna Agafia Egholm, Danmark

Seina Matsuoka, Japan

Sueye Park, Sydkorea

Sueye Park er født i Syd Korea og begyndte at spille violin som fireårig. Da hun fyldte 9 år, begyndte hun at studere hos Professor Ulf Wallin på Hochschule für Musik Hanns Eisler i Berlin. Hun har sejret ved en række nationale og internationale konkurrencer, blandt dem International Spohr Competition i Weimar. Som solist har Sueye optrådt med bl.a. Orchestra of the Komische Oper Berlin, Staatskapelle Weimar og Magdeburg Philharmonic. Hun har optrådt ved festivaller og i koncertsale i Frankrig, Tyskland, Israel, Italien, Syd Korea, Spanien, Sverige, Schweiz og Tunesien.

Michael Germer, Danmark

Michael Germer, 16 år, Danmark. Han er elev hos Professor Dora Schwarzberg ved Buchmann-Mehta School of Music ved Tel-Aviv University. Før det studerede han hos Professor Serguei Azizian i København. Han har vundet førstepræmier ved en lang række danske og internationale konkurrencer. Blandt dem Fritz Kreisler Competition og International Grumiaux Competition.Michael har deltaget i master-classes med Josef Spacek, Nicola Benedetti, Hennning Kraggerud, Paul Rozeck, Almita Vamos, Milan Vitek, Alf Richard Kraggerud, Pavel Vernikov, Krzysztof Smietana og Olivier Charlier. Han spiller på en Alessandro Mezzadri-violin fra 1720.