Politiet stadig uden spor: Hvem har set Allan?

Nu er der gået en uge, siden nogen sidst har hørt fra den efterlyste Allan Preben Andersen fra Middelfart, og politiet mangler stadig konkrete spor at efterforske.

Det siger vagthavende ved Fyns Politi Lars Fredensborg.

- Det er vores indtryk, at han er i Middelfart et sted, men Middelfart er stor med mange grønne områder. Lige nu har vi ikke noget konkret at gå efter, så vi venter på, at borgerne henvender sig med nye oplysninger i sagen.

- Vi var i hans lejlighed i går eftermiddags, men intet tyder på, at han har været der, siden vi var der sidst. Så hvis nogen kender til hans gøren og laden, må de meget gerne henvende sig til os, siger Lars Fredensborg.

Hvis du har oplysninger om i sagen, bedes du kontakte Fyns Politi på 114.