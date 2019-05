Skarp debat om fremmedhad: - Vi er hverken racister eller svinehunde

Bølgerne gik højt, da der onsdag aften var valgdebat på Brenderup Højskole. Temaet var danskhed og fremmedfjendsk, og det vækker ofte røre hos de fynske politikere.

Man får jo nærmest den opfattelse, at DF ønsker at sende De Radikale ud af landet. Det ville Alex Ahrendtsen sikkert gerne gøre. Camilla Hersom, Radikale.

Det gjorde det også onsdag aften, hvor Dansk Folkepartis Alex Ahrendtsen og Radikales Camilla Hersom diskuterede, hvis skyld det er, at danskerne af nogen bliver opfattet som fremmedfjendske.

- Venstrefløjen og især De Radikale har jo kaldt danskerne og Dansk Folkeparti for racister, medister, indre svinehunde og fremmedfjendske, hvilket vi jo overhovedet ikke er. Det viser elevernes historier også: Danskerne er gæstfrie, søde og rare, hvis man opfører sig ordentligt, siger Alex Ahrendtsen fra Dansk Folkeparti til TV 2/Fyn.

Eleverne skulle præsentere fire forskellige historier for fire politikere. Historierne var en opsang på netop danskhed og fremmedfjendsk. Eleverne, som alle var udlændinge, havde været på en 36-timers blaffetur, hvor de opdagede, at danskerne rent faktisk ikke er fremmedfjendske.

Mange af eleverne har lavet videomateriale omkring deres 36-timers blaffetur. Det skulle politikerne se.

Fuldstændig vanvittigt

Camilla Hersom fra Radikales mente til gengæld, at den dårlige retorik skyldes Dansk Folkepartis tilgang til udlændingepolitikken.

- At det hele åbenbart er Radikales skyld, er jo fuldstændig vanvittigt. Jeg er ikke i tvivl om, at den retorik der findes i Danmark i øjeblikket, er med til at støde folk fra os. Det er med til at gøre os fremmedfjendsk. Det er politikerne på Christiansborg, som er ansvarlige for den retorik, vi ser i øjeblikket, siger Camilla Hersom, der er folketingskandidat for Radikale.

Camilla Hersom peger også på, at paradigmeskiftet, som regeringen, DF og Socialdemokratiet skrev under på i februar, har været med til at sende det signal til udlændinge og flygtninge, at Danmark og dets borgere er fremmedfjendske.

- Jeg er virkelig træt af at blive kaldt fremmedfjendsk, for det er jeg ikke. De Radikale møder slet ikke de problemer, der er i dagligdagen med mellemøstlig indvandring og dét, det fører med sig. Vi skal sende de folk hjem, som er kriminelle og som ikke gider tilpasse sig. Og der har Radikale været en kæmpe stopklods for os, siger Alex Ahrendtsen til TV 2/Fyn.

Skal De Radikale sendes ud af Danmark?

- Man får jo nærmest den opfattelse, at DF ønsker at sende De Radikale ud af landet. Det ville Alex Ahrendtsen sikkert gerne gøre. DF vil have flygtninge sendt ud, selvom de arbejder, selvom de uddanner sig, selvom de betaler skat, og selvom de bidrager til det danske samfund, siger Camilla Hersom og fortsætter:

- Derudover er der også to nyopståede yderliggående højre partier (Nye Borgerlige og Stram Kurs, red.), som virkelig får Alex Ahrendtsen til at ligne en søndagsskoleelev. De sætter virkelig den nedre grænse for, hvordan man rent faktisk kan tale om flygtninge. Dét er et kæmpe problem, siger Camilla Hersom.