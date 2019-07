Ung bilist fik epilepsi bag rattet: Hvem hjalp mig?

- Det eneste jeg husker svagt, er, da jeg ligger i ambulancen, siger Nickey Thelin, der fik et epileptisk anfald bag rettet i sin bil på Odins Bro mandag morgen omkring klokken 6.30.

18-årige Nickey Thelin kørte fra Næsby til sit arbejde i Bilka klokken 6.25. Hans forældre fik et opkald fra politiet klokken 6.50, om at deres søn var på vej til hospitalet.

- Noget ramte forruden i bilen, og jeg kan intet huske. Ambulanceredderen vidste det heller ikke, så jeg har ingen ide om, hvad der skete, fortæller han, imens han peger på den lysegrå Opel Corsa, der har en flækket forude.

Dine kramper var så voldsomme, at du selv sparkede til forruden, så den flækkede. Du var helt væk, Jan Falkenberg Thulstrup

Derfor leder han efter personer, der kan have hjulpet ham, så han kan takke dem, og få en forklaring på, hvad der skete.

Redningsmand ringer

Da TV 2/Fyn møder Nickey Thelin ringer hans telefon. Det er Jan Falkenberg Thulstrup, der var en af dem, der hjalp ham før beredskabet ankom.

- Dine kramper var så voldsomme, at du selv sparkede til forruden, så den flækkede. Du var helt væk, fortæller Jan Falkenberg Thulstrup.

Han fortæller om, hvordan Nickey vendte det hvide ud af øjnene, og hvordan han og en anden person prøvede at berolige ham.

Nickeys forældre blev begge påvirket under opkaldet, og hans mor blev nødt til at gå ind for at sunde sig.

Efterlyser cyklist i blåt tøj

Ifølge Jan Falkenberg Thulstrup var den anden person en mandlig cyklist i blåt tøj. Han var den første til at yde førstehjælp på stedet.

- Cyklisten må have skyndt sig helt vildt. Da jeg kom, kunne jeg se hans cykel i den modsatte vejbane på Odins Bro. Morgentrafikken var massiv, så han har reageret hurtigt, fortæller Jan Falkenberg Thulstrup.

Under opkaldet har Nickey Thelin mange spørgsmål om, hvordan bilen stoppede, som Jan Falkenberg Thulstrup ikke kan svare på, da det skete før, han ankom til broen. Han refererer til cyklisten.

- Cyklisten havde taget nøglerne. Om det var dig eller ham, der havde slukket bilen, det ved jeg ikke. Han har i hvert fald været god, tilføjer han.

Da de autoriserede redningsfolk ankom, besluttede Jan Falkenberg Thulstrup og cyklisten sig for at gå hver til sit, da der var styr på situationen.

Nickey Thelin efterlyser den mandlige cyklist i det blå tøj og andre, der har hjulpet ham mandag morgen.

- Jeg vil meget gerne takke dem, der har reddet mit liv. Det kunne være gået fuldstændig galt, siger han.

Kørselsforbud på et år

Mandagens episode har resulteret i, at Nickey Thelin har fået kørselsforbud i et år.

- Jeg har ikke haft et epileptisk anfald i syv år og er blevet erklæret anfaldsfri, så det kom helt uventet. Jeg ville aldrig have kørt bil, hvis jeg vidste, det kunne se, siger Nickey Thelin.

Og det har sat hans drømmeuddannelse på pause.

- Jeg har en drøm om at blive mekaniker, men den er sat på pause. Uden kørekort kan jeg ikke blive mekaniker. Jeg håber, jeg får muligheden, når de skal revurdere min tilstand igen om et år, afslutter han.

Hvis du har oplysninger i sagen, kan du kontakte journalist Sara Fuglsig på safu@tv2fyn.dk eller skrive dirkete til Nickey Thelin på telefon: 60541748.