Hvem kan vælte Muhs?: Ung kvinde eller erfaren familiefar

Urafstemningen blandt Socialdemokratiets mere end 300 medlemmer i Nyborg er slut. Onsdag aften bliver det afsløret om det er den erfarne familiefar eller en ung kvinde, der skal udfordre Kenneth Muhs til næste kommunalvalg.

To personer bejler til posten som Socialdemokratiets nye borgmesterkandidat i Nyborg Kommune.

Den ene, Sonja Marie Jensen, er 22 år og under uddannelse. Den anden, Martin Stenmann, er 36 år og har arbejde som skolelærer.

Onsdag aften bliver stemmerne fra partiets cirka 300 medlemmer talt op, og når klokken er 19 kan partiformanden offentliggøre resultatet af urafstemningen i 3Fs lokaler i Vestergade i Nyborg.

- Jeg har da sommerfugle i maven, men nu kan jeg ikke gøre andet end at vente på resultatet, siger Sonja Marie Jensen.

Jeg er arbejdsom, har stor erfaring, stærke forhandlingsevner, et bredt netværk. Martin Stenmann (S)

Partiet skal have ny borgmesterkandidat som afløser for Vibeke Ejlertsen, der sidste år ikke formåede at vinde over Kenneth Muhs (V) i kampen om borgmesterposten.

Tværtimod gik Socialdemokratiet tilbage, mens Venstre gik frem. Vibeke Ejlertsen meddelte sin beslutning om ikke at genopstille kort efter, at det nye byråd var tiltrådt.

De to kandidaters vej

Sonja Jensen fik sidste år et flot personligt valg og bakkes op af flere prominete navne, herunder den tidligere borgmester Erik Christensen. Hun forsøger at sætte sig selv i scene som det ungdommelige og friske pust, som er i stand til at inddrage medlemmerne i de politiske debatter.

Jeg vil gerne en ny vej, og det kræver, at vi taler mere politik med hinanden til medlemsmøderne i partiet. Sonja Marie Jensen, (S)

- Jeg vil gerne en ny vej, og det kræver, at vi taler mere politik med hinanden til medlemsmøderne i partiet. Det kræver vi inddrager flere i politik, lyder det fra Sonja Marie Jensen.

Martin Stenmann har i sin kampagne slået på sin erfaring som skolelærer, tillidsmand og familiefar.

- Hvis du peger på mig, så får Socialdemokratiet i Nyborg en ung og ansvarsfuld borgmesterkandidat. Jeg er arbejdsom, har stor erfaring, stærke forhandlingsevner, et bredt netværk.

