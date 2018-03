Hvem vinder? Bæredygtig ære kan blive fynske børns

Torsdag finder UngOdense ud af, om de har vundet årets Bæredygtighedspris. De er nomineret for deres arbejde med at gøre børn og unge klogere på bæredygtighed.

Bæredygtighed. Hvad er det egentlig? At vi passer på hinanden og kloden, står nok klart for de fleste af os. Men har du helt ned i detaljerne styr på, hvad der egentlig forstås ved at være bæredygtig?

Det har nogle fynske femte klasser - og måske får de en pris for det.

Odense Kommune har fokus på bæredygtighed, og i den forbindelse uddeler et Bæredygtighedsråd hvert år en pris til et helt særligt initiativ.

Ungdomsskolen UngOdense er en ud af tre, der er blevet nomineret til prisen.

Læs også Jorden er giftig: Fynsk virksomhed er eksperter i forurenet jord

De har lavet et bæredygtigt udviklingsprojekt "Læring for Fremtiden". Projektet tager udgangspunkt i FN's 17 verdensmål, som sættes ind i et lokalt og globalt perspektiv. Målet er at give børn og unge i Odense viden om bæredygtighed, og hvordan de kan have fokus på det i deres hverdag.

Halmhuset på Østre Plads i ODense er det centrale omdrejningspunkt for projektet. Det er for de unge blevet til et autentisk klasselokale, hvor der er plads til deres grønne tanker og ideer.

Masser af børn og unge lærer om bæredygtighed i Halmhuset under projektet "Læring for Fremtiden". Foto: UngOdense

- Det afsæt UngOdense her tager i FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling glæder mig meget. For det fokus ligger meget fint i tråd med, at Odense Byråd for nyligt besluttede, at Odense Kommune fremover skal arbejde med at implementere netop FN's Verdensmål.

Sådan begrunder Peter Rahbæk Juel, der er borgmester og formand for Odense Bæredygtighedsråd, UngOdenses nominering til Bæredygtighedsprisen.

Hvem går den til?

Hvem der vinder prisen afsløres torsdag eftermiddag på Odense Rådhus. Her vil det projekt, der integrerer de tre aspekter af bæredygtighed; Sociale forhold, økonomi og miljø bedst.

DE TRE NOMINEREDE PROJEKTER ER: UngOdense

Med projektet Læring for Fremtiden giver ungdomsskolen UngOdense børn og unge i Odense viden om og handlekompetencer inden for bæredygtighedsområdet. Der tages udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål, som sættes ind i et lokalt og globalt perspektiv.



International Garden

International Garden er et natursocialt projekt i Odense, hvor internationale børnefamilier i fællesskab dyrker og høster grøntsager og blomster. Der er i hele processen fokus på madspild og vandforbrug.



ReMida

ReMida Center Odense er et center for kreativt genbrug af overskudsmaterialer, som indsamles ved lokale virksomheder. Centeret arbejder ud fra tanken om, at overskudsmaterialer skal betragtes som en værdifuld ressource og ikke som affald.



Kilde: Odense Kommune

Ud over at UngOdense er nomineret til prisen, er også to andre projekter med i kapløbet.

Projektet "International Garden", som er en form for bæredygtig have, hvor internationale børnefamilier i fællesskab dyrker og høster grøntsager og blomster.

Det sidste nominerede projekt er "ReMida", hvor man benytter sig af kreativt genbrug af overskudsmaterialer, som indsamles ved lokale virksomheder.

Anerkendelse skal give mere opmærksomhed

Vinderen af Bæredygtighedsprisen 2017 vil få et diplom, en gave og selvfølgelig hele den bæredygtige ære.

Hvis "Læring for Fremtiden" vinder denne her Bæredygtighedspris, hvad skal den så bruges til for jeres vedkommende?

Læs også Tre vindmøller forsyner 8.600 familier med strøm

- Den opmærksomhed og anderkendelse vi får for det her, den skal bruges til at brede læringsforløbene ud, finde flere samarbejdspartnere, uddannelsesinstitutioner og andre, sagde Erik Rasmussen, som er fra UngOdense og med i projektet "Læring og Fremtid", til TV 2/ Fyn i februar.

- Og så skal den selvfølgelig også bruges til at skaffe ressourcer til det store projekt, som vi har gang i.

Tidligere vindere af Bæredygtighedsprisen har blandt andre været Odense Zoo for deres bæredygtige have, Scanic Odense for deres CSR-arbejde og Odense Fødevarefællesskab, som har fokus på økologiske fødevarer ved hjælp af frivillig arbejdskraft.

Se det fulde interview med Erik Rasmussen fra februar her under: